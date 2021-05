Daniel Koch es un hombre de política pero también del ámbito privado; en su curriculum se destaca además su presidencia en la Unión Deportiva de Ligas de Fútbol Nogoyá-Tala-Victoria, y su gestión al frente del Club Deportivo Libertad. Fue diputado provincial, ex candidato a intendente de Nogoyá y actualmente se desempeña como jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional.

Consultado acerca de cómo es gestionar en la política y en la empresa, no duda en afirmar que “las diferencias son sustanciales”. “Dentro del Estado siempre es más burocrático porque eso también resguarda las vulnerabilidades de la sociedad. En una empresa, en cambio, uno se levanta a la mañana y determina acciones en forma directa. En la parte pública uno está sujeto a disposiciones que no siempre van de acuerdo a las necesidades de la gente, no porque no estén orientadas sino por el tiempo que transcurre mientras que llega la solución”, explica.

"La dirigencia deportiva me abrazó", dice Koch. Del Exodo | Del Exodo

Koch sostiene que la base de su trabajo diario es la justicia social; y traslada ese concepto al deporte. “Creo que el deporte es justicia social porque estamos formando a nuestros chicos. Siempre apunto al optimismo en cuanto a la generación de valores sin importar el resultado. El deporte te da una fortaleza importante, sobre todo los deportes grupales donde el chico comienza a compartir con otros que son distintos, pero que en el gol se abrazan y en el vestuario comparten el mismo asiento. Desde ahí se traza un lineamiento sabiendo que los obstáculos no están para chocarlos sino para sortearlo”, cuenta con la pasión y el entusiasmo de quien sabe que con su trabajo diario se transforman realidades.

Koch va más allá en su relato y sostiene que “La historia la escribieron los que se levantaron mil veces. Podes ganar, perder o empatar; en la vida la derrota te tiene que fortalecer y el triunfo te tiene que hacer más humilde”.

Vialidad Nacional

Como Jefe del Distrito Entre Ríos, Koch afirma: “Tenemos un buen gobernador”, algo que se vuelve fundamental para quien acostumbra a trabajar en equipo. “Vengo del deporte y todo deporte tiene un equipo”, dice.

La geografía entrerriana hace que el territorio sea heterogéneo y que las demandas sean diversas en los 82 municipios y más de 180 comunas rurales que la componen, “para que las asimetrías sean evaluadas de una manera justa, hay que evaluar necesidades. Nos sentamos con un mapa y empezamos a ver, específicamente, cuáles eran las necesidades de conectividad vial en la provincia”, cuenta Koch en relación al desafío de gestionar de manera igualitaria para toda la provincia.

“A partir del análisis, vimos que en la Autovía 18 estaban los cuatros tramos abandonados por la gestión nacional anterior y le dimos prioridad, hablamos de la necesidad de circunvalar Paraná porque era una de las pocas capitales de provincia que no estaba circunvalada, rescatamos el proyecto para darle continuidad. Es una obra que da conectividad, accesibilidad, seguridad y genera nuevas oportunidades”, detalla el funcionario en relación a las obras más trascendentales que se encuentran actualmente en marcha.

La obra pública en pandemia

Lejos de significar una pausa, para Vialidad la pandemia fue sinónimo de fortaleza. “Nuestro presidente dijo que la obra pública iba a ser la herramienta para mantener vivas las economías y eso nos fortaleció”, expresa Koch y agrega: “arrancó la ruta 127 de El pingo a Federal, la 131 de Crespo a Diamante, la ruta 6 de Sauce de Luna a Paso de la Laguna, el acceso a La Paz, el de Gualeguaychú, el de Racedo… Y nos llenamos de obras”. Hoy Entre Ríos es la tercera provincia con más obras públicas en marcha después de Buenos Aires y Córdoba.

“Armamos un conjunto con el gobernador y el ministro de Infraestructura donde las obras las plantea el intendente, las desarrollamos con el ministro y las define el gobernador; creo que es la mejor manera de administrar. Somos verticalistas y organizados; trabajamos en esa línea pero sin perder la identidad”, detalla en relación al trabajo de gestión.

Koch cuenta que Vialidad Nacional tiene una genética que se va heredando de jefe a jefe y tiene un sentido de pertenencia de “la vialidad”. “No hacemos obras buscando votos, hacemos obras buscando justicia para llegar a todos”, sostiene.

Pisar el terreno

La rutina de Koch al frente de un organismo tan importante comienza a las 6 y se extiende hasta las 22, “Perón ya decía que no hay mejor cosa para sentirse peronista que ser trabajador, hay que estar todos los días en la oficina pero también en la obra; para que la gente se sienta comprometida con la causa”, afirma.

El ex diputado provincial cuenta además que Vialidad tiene un proceso “muy aceitado” de compra de bienes y materiales como así también de gestión financiera en general que hace que “nunca se vea un peso físico”. En tal sentido, Kock explica: “Tenemos digitalizados los procesos y la firma; todo lo que se compra va a compulsa. Hay una unidad requirente, una unidad evaluadora, una unidad que recepciona y una unidad de control. Todo es digital, hay mucha mística alrededor de las sumas de dinero que se maneja en el organismo”.