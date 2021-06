Se conocieron las cifras que perciben los intendentes de las ciudades cabeceras de la provincia de Entre Ríos en concepto de salario por su función pública. La intendenta de Villaguay y el intendente de Victoria son los que cuentan con los sueldos más altos; mientras que en el otro extrema se encuentran los presidentes municipales de Federación, Paraná, Concordia.

La información fue suministrada por los propios intendentes o sus voceros y considera solo los ingresos por recibo de sueldo; no incluye otros eventuales beneficios (automóvil, telefonía celular, viáticos, gastos reservados) que pudieran recibirse en cada municipio analizado. No obstante, no todos los presidentes municipales accedieron a enviar la información para el relevamiento. Solo los intendentes del PJ Adán Bahl (Paraná), Martín Oliva (Concepción del Uruguay), Claudia Monjo (Villaguay) y Juan Carlos Darrichón (Diamante) junto al radical Rafael Cavagna (Nogoyá), accedieron a compartir a Noticia Uno sus recibos de sueldo actuales.

En tanto que los intendentes Verónica Berisso (Cambiemos - Gualeguay), Damián Arévalo (PJ - Feliciano) y el kirchnerista Gabriel García de Villa Paranacito (cabecera del departamento Islas del Ibicuy) no accedieron a hacer pública su remuneración ante el pedido de información pública realizado.

En cambio, hay otros casos donde los propios intendentes publican el monto de su salario en el sitio web de la municipalidad, tal es el caso de Alfredo Francolini (Concordia), José Luis Welser (colón) que publica los recibos de sueldo de algunos funcionarios en la web del municipio pero lo hace con un desfase de meses. El resto de los intendentes envió el monto de su remuneración para el relevamiento, sin exhibir el recibo de haberes.

Ranking

El salario más alto lo tiene Claudia Monjo, de Villaguay, con $359.628 brutos; seguida de cerca por Domingo Maiocco, de Victoria, con $316.542. En tercer lugar (ya con una diferencia de 100 mil pesos menos) se ubica Rafael Cavagna, de Nogoyá, que cobra $268.201. Completan el podio Ricardo Bravo, de Federación, con un sueldo bruto de $264.000, y Gerardo Chapino, de la ciudad de Federal, con $260.000 (cabeza a cabeza con Martín Piaggio, de Gualeguaychú, cuyo sueldo asciende a $259.537). En el extremo opuesto del ranking se ubica el intendente de Paraná, Adán Bahl, que percibe una remuneración bruta de $ 145.027, la más baja en relación a sus pares.

Uno a uno los salarios de menor a mayor:

Adán Bahl, intendente de Paraná (PJ), el distrito más grande de la provincia, cobra una remuneración mensual bruta de $145.027,07. Su salario de bolsillo, luego de los descuentos de ley, es de $ 118.527,50. El dato corresponde a salario del mes de mayo según recibo de haberes oficial exhibido a este medio.

Martín Oliva, intendente de Concepción del Uruguay (PJ), tiene fijada una remuneración bruta de $211.394,78, y su sueldo neto luego de los descuentos de ley es de $157.401,28. Corresponde a salario del mes de mayo.

Alfredo Francolini, de Concordia (PJ), la segunda ciudad más poblada de la provincia, percibe un sueldo bruto de $229.942,36. En mano, luego de practicados los descuentos de ley, cobra $144.494,83 por mes. El dato corresponde al sueldo de mayo, según publica el Municipio en su portal oficial.

Juan Carlos Darrichón, intendente de Diamante (PJ), tiene una remuneración mensual bruta de $241.814,80. Su sueldo de bolsillo es de $158.735,97. Corresponde a salario del mes de mayo, según recibo oficial de haberes exhibido a este medio.

Lucas Larrarte, de San Salvador (PJ), percibe una remuneración bruta de $246.625. Su sueldo de bolsillo es de $ 179.400. El dato corresponde a salario del mes de mayo y fue informado por el intendente a Noticiauno.

José Luis Welser, intendente de Colón (vecinalista), percibe una remuneración bruta de $251.115,10 (sueldo básico $95.857,77 más gastos de representación $134.085,03 más adicional por título terciario/universitario $15.491,40). Su sueldo de bolsillo asciende a $195.890. Los datos corresponden a recibo de haberes de marzo publicado en el sitio web del Municipio, por lo cual no incluye aumentos acordados a trabajadores municipales con posterioridad a marzo, si los hubiere.

Bruno Sarubi, de La Paz (UCR), tiene una remuneración bruta de $259.526. Su sueldo de bolsillo es de $165.450, según datos suministrados por el propio jefe comunal, quien detalló que su haber bruto se compone de $152.660 (sueldo remunerativo) más $106.862 (gastos de representación).

Martín Piaggio, de Gualeguaychú (PJ), percibe una remuneración bruta de $259.537,88 y un sueldo neto de $170.000, según indicó el vocero del intendente a Noticiauno.

Gerardo Chapino, jefe comunal de Federal (PJ), tiene fijada una remuneración mensual bruta de $260.000. Percibe un sueldo de bolsillo de $174.000, según indicó el propio jefe comunal a este medio.

Ricardo Bravo, intendente de Federación (PJ), cobra una remuneración bruta de $264.000 y un sueldo de bolsillo de $ 155.000, según información remitida por el secretario privado del jefe comunal a Noticiauno.

Rafael Cavagna, intendente de Nogoyá (UCR), tiene asignada una remuneración mensual bruta de $ 268.201,63. Su sueldo neto es de $178.622. Las cifras surgen de recibo de haberes de mayo, que exhibió el jefe comunal a Noticiauno.

Luis Schaff, de Rosario del Tala (vecinalista), tiene fijada por ordenanza una remuneración bruta de $272.304, equivalente a 12 haberes básicos de la categoría 10. Según indicó el jefe comunal a Noticiauno, es “jubilado” y en lugar de percibir la remuneración como intendente, optó por cobrar su jubilación, además de los gastos de “viáticos y combustible” vía reintegro contra presentación de facturas.

Domingo Maiocco, intendente de Victoria (UCR), percibe una remuneración mensual bruta de $ 316.542,88 pesos. Su sueldo neto es de $ 203.180,35. El monto del sueldo neto fue difundido por el intendente en el mes de febrero.

Claudia Monjo, de Villaguay (PJ), percibe una remuneración mensual de $359.628 (haber bruto compuesto de sueldo básico $73.224 más un haber “no remunerativo” de $286.404). Su sueldo neto es de $334.706 mensuales. Corresponde a salario del mes de mayo, según recibo de haberes enviado a este medio.