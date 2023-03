Conocé a Abel, el estudiante entrerriano que emocionó a todos al recibirse y llevar su libreta a la tumba de su madre

El sueño de todo estudiante es finalizar la carrera universitaria y compartir esa felicidad junto a su familia, como Abel Velázquez, el joven entrerriano de 24 años que terminó de cursar el Profesorado de Educación Primaria y fue rápidamente al cementerio para llevar su libreta a la tumba de su mamá.

Cuando terminó el colegio secundario, el joven decidió estudiar el Profesorado de Educación Primaria con Orientación Rural de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Además, se recibió de profesor de Danzas Folklóricas en 2017.

Abel terminó de cursar el profesorado en diciembre del 2022 y sintió mucha felicidad por haber cumplido con el objetivo, pero lo único que deseaba era compartir ese momento con su mamá, quien falleció en 2018.

En medio de la alegría, el joven le pidió a sus padrinos que lo lleven al cementerio para mostrarle la libreta a su madre. “Tenía el deseo de llegar a la tumba y decirle ‘mamá, terminé de cursar’”, aseguró el entrerriano en diálogo con Vía País.

El entrerriano Abel Velázquez en la facultad. Foto: Abel Velázquez

El joven dijo que es una profesión que le gusta mucho a él, pero también a su mamá, era el sueño de ambos. “Siempre deseaba tenerme como el hijo docente”, reveló Velázquez. Luego, contó que haber terminado de cursar las materias le generó una paz mental, porque “cuando mi madre falleció, le prometí que me iba a recibir y lo estoy logrando, me quedan los tres finales”, enunció.

El último día de facultad, “yo no tenía a mi mamá para darle un abrazo”, manifestó el joven. “Tantos años esperando este momento, quería ir y llevar la libreta a la tumba, obviamente sabiendo que, científicamente, ella no me va a escuchar ni ver”, expresó.

Abel Velázquez con la libreta en la tumba de su mamá. Foto: Abel Velázquez

Además de demostrar que está cumpliendo su promesa, el estudiante confesó que hubo otras razones. “Fue por reconocimiento simbólico y porque mi mamá era la persona que siempre me impulsó a seguir adelante con la carrera y estuvo en todo”, formuló. “Con mis padrinos nos emocionamos, se nos cayeron las lágrimas”, recordó.

Abel nació en Paraná, pero actualmente vive en la localidad de Aldea María Luisa con la pareja de su madre y sus dos hermanos, ya que con su padre no tiene relación hace años. “Mi padrastro es el que me ayuda económicamente hasta que me reciba y pueda independizarme”, afirmó.

El recuerdo de su madre: qué le pasó y de qué falleció

El entrerriano dijo que en el año 2014, Virginia Arias de Retamar, la mamá, se hizo estudios y le diagnosticaron tumores en el páncreas. Dos años más tarde, la operaron para quitarle los quistes y también una parte del órgano.

“En 2018 tuvo que recurrir a un trasplante de hígado, ella no tenia el páncreas completo por lo que no cumplía bien la función y eso le afectó”, relató el estudiante. Unos meses después, sufrió una caída mientras Abel cursaba y padeció hemorragia.

Abel Velázquez junto a su mamá. Foto: Abel Velázquez

“Necesitaba dadores de sangre. Pasaron los días, las semanas y no hubo solución. La trasladaron a una clínica de Santa Fe y la pusieron en lista de espera para un trasplante de hígado completo. Finalmente, murió por un shock hipovolémico a los 42 años de edad”, relató el joven.

Al ser consultado sobre la manera en la que recuerda a su madre, Abel dijo que no se aferra solamente en visitar la tumba. “Frecuentemente la recuerdo escuchando sus audios guardados de WhatsApp, mirando nuestras fotos y videos juntos. También, teniendo presente sus frases de ‘vos podes’, ‘vas a llegar a recibirte’. Mi mamá sigue viviendo en mi corazón y en mi memoria”, manifestó el joven.

Por último, Velázquez contó que está escribiendo un libro en el que plasma la historia con Virginia. “Desde mi nacimiento, las grandes aventuras que hemos compartido hasta la llegada de sus tumores en el año 2014 y su fallecimiento en el año 2018, incluyendo este gesto mío de llevarle la libreta”, detalló.

“La idea de este libro es que, más allá de que se conozca esta historia, transmita el mensaje sobre la enseñanza que nos dejan las enfermedades respecto de valorar la vida y de la importancia de disfrutar a nuestros familiares, amigos durante el presente sin saber qué podría llegar a ocurrir en el día de mañana”, concluyó Velázquez.

