“Queremos dialogar. La Tala de estos árboles no es viable en términos de equilibrio ecológico. Queremos llegar a un acuerdo que evite la tala pero que continúe con las obras”, expresan en uno de sus párrafos los integrantes de la Asamblea Paranaense en Defensa del Arbolado y Espacios verdes. Este domingo desde las 17 hs. en la Escuela Bavio las partes involucradas se verán las caras para tratar de llegar a un acuerdo sobre la ya polémica obra de ensanche de calle Racedo. La Defensoría del Pueblo de Paraná convocó a vecinos, ambientalistas y al municipio a una primera instancia de diálogo y desde las partes confirmaron la asistencia.

“El sábado 27 de marzo, nos confirmaron una primera instancia de diálogo. La mediación de realizará el día de hoy, domingo 28 de marzo a las 17hs. Agradecemos el trabajo del equipo de mediación de la Defensoría del Pueblo, que han intercedido en varias oportunidades durante estos días en Bv. Racedo. Aceptamos ir al diálogo ya que es un pedido con el cuál insistimos desde el principio de nuestro reclamo” afirman desde la Asamblea.

Por su parte el Municipio de Paraná solicitaron a la Defensoría del Pueblo que se permita el ingreso de periodistas y que se pueda realizar una transmisión en vivo del encuentro que “apunta a propiciar un encuentro de diálogo transparente, de cara a toda la ciudadanía y con todos los detalles la obra de Racedo”.

La semana pasada el intendente Bahl hizo una maratónica serie de entrevistas en varios medios locales donde se refirió a la obra y dijo que la de Racedo es “una obra totalmente amigable con el ambiente” y que no es cierto que se quiera talar árboles. “Cuando uno habla de tala es como talar un monte nativo para plantar soja, acá hay sustitución de árboles, porque por cada árbol se van a plantar 3″, dijo el intendente refiriéndose a los árboles.

Por su parte la Asamblea que lucha por la no tala de árboles argumenta que no es posible “el traslado y la sustitución de estos árboles, que tardaron alrededor de 70 años en crecer, es inviable porque no se cuenta con la maquinaria ni con los cuidados que ese procedimiento necesita. Esos cuatro mil deben sumarse a los ya existentes. El patrimonio ambiental no admite monedas de cambio cuando lo que se pretende trocar es salud pública, es calidad de vida, es vida”.

El declamado diálogo que todas las partes reclaman se dará hoy a partir de las 17 hs en la Escuela Bavio donde concurrirán ambientalistas, vecinos y el municipio. “Queremos llegar a un acuerdo que evite la tala pero que continúe con las obras. Queremos que los trabajadores involucrados cobren su sueldo dignamente, mientras dure el proceso de discusión”, afirman desde la Asamblea.