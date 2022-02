Tobías tiene 14 años y es de Neuquén, le apasiona el patinaje y sueña con competir en carreras. Pero para hacerlo necesita unos patines de línea y no tiene el dinero suficiente para comprarlos, por eso decidió rifar su PlayStation 4. “La Play me entretiene bastante, pero los patines más”, dijo.

El joven tiene una competencia nacional de patinaje en Mar del Plata, la primera Liga Nacional de Clubes de Patín Carrera y participará en la categoría Escuela, el desde el próximo 22 de febrero. Esta vez competirá con rollers pero para sus próximos eventos necesitará patines de línea, que cuestan alrededor de cien mil pesos.

Tobías necesita comprarse patines de linea para participar de competencias de patinaje. Foto: Instagram

Para conseguir el dinero que necesita para sus patines, Tobías decidió ofrecer algo muy importante para él, su PlaySatatin 4. “La Play me entretiene bastante, pero los patines más”, aseguró al medio LM Neuquén y agregó: “Había pensado vender la Play, pero me ofrecían mucho menos de lo que vale y se me ocurrió sortearla. El numerito está 100 pesos y aunque no llegue a recaudar todo, voy a juntar más dinero”.

Además Lucas creó una página en Instagram para lograr mayor difusión y ya tuvo varias ventas, aunque contó que algunas personas no quieren números pero colaboran con dinero. Para su próxima competencia utilizará rollers pero para las siguientes necesitará los patines de línea, por lo que ansia recaudar el dinero suficiente para comprarlos

La pasión de Lucas por el patinaje

Lucas descubrió su amor por el patinaje en junio del año pasado cuando se acercó a la pista de patín ubicada en el Parque Central de Neuquén. Allí conoció a Lorena, quien luego sería su profesora y al resto del grupo, con quienes a veces suele entrenar en el Aeropuerto o en Ciudad Deportiva.

El joven desea seguir participando en competencias de patinaje. Su sueño empezó hace poco, pero sus deseos y su pasión crecen cada día más. Tobías entrena todos los días: “a veces empezamos a las 19 y terminamos a las 22″, aseguró.

Tobías entrena todos los días en el Parque Central de Neuquén. Participará de una competencia nacional el próximo 22 de febrero. Foto: Instagram

El próximo 22 de febrero, Mar del Plata lo recibirá con sus patines en las pistas, aunque ansia seguir participando de más competencias. “Me gustaría ir a más carreras y seguir compitiendo (…) Se organizan carreras en Rosario, Mar del Plata, creo que San Juan y otras provincias. Es muy caro participar y hay que sumar otros costos para las carreras”, finalizó.

