Un actor de Better Call Saul podría interpretar a Kratos en God of War

Uno de los juegos de PlayStation que ha quedado en la memoria de los fanáticos y que hasta hoy sigue siendo la bandera de la empresa es el God of War. El juego salió a la luz en 2005 y sus creadores Cory Barlog, David Jaffe, Todd Papy y Mark Simon han sido elogiados hasta hoy or haber creado a Kratos, uno de los personajes más emblemáticos de los últimos años en el género videojuego y que podría estar relacionado con la serie “Better Call Saul”.

El paso fundamental para que esta unión se de, es el contrato que cerraron Sony y PlayStation para llevar a Kratos a la pantalla chica en formato de serie y no se descarta hasta la grande con una trilogía de la historia del personaje que tiene muchos aspectos a los que se podría hacer mención y profundizar.

Luego del éxito que está teniendo en cines “Uncharted: Fuera del mapa” de la mano de Tom Holland y Mark Wahlberg, los ejecutivos están viendo con muy buenos ojos continuar lanzando películas que sean inspiradas en videojuegos. Además, también se confirmó hace algunos meses que se llevará a la pantalla The last of us por HBO Max con Pedro Pascal y Bella Ramsey.

¿Qué se sabe hasta el momento de la producción de Good of War y qué tiene que ver “Better Call Saul?

La culpa de todo esto la tiene la cuenta de Twitter de PlayStation del Reino Unido en donde publicaron una fotográfia del actor Jonathan Banks quien interpretó a Mike Ehrmantraut en “Better Call Saul” y “Breaking Bad”. La publicación de la cuenta oficial recibió más de 100 mil likes y miles de comentarios por la idea que arrojaron desde Inglaterra.

La publicación de Twitter de PlayStation Inglaterra en la que muestra a Jonathan Banks como Kratos de God of War. Foto: @PlayStationUK

A pesar de que Kratos tenga 200 años, es un personaje que requiere de un actor más joven para su interpretación, aunque el querido Jonathan nos ha demostrado en su interpretación como Mike que los músculos no son todo sino la inteligencia. Sin embargo, se cree que esto fue tan solo un chiste de la cuenta de PS del Reino Unido y que tendremos más novedades sobre la producción en breve.