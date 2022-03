Rodrigo Lizama arrancó estudiando programación a través de cursos que otorgaba el gobierno neuquino y gracia a ello, terminó trabajando en una empresa de Estados Unidos de lo que ama.

El joven tiene 32 años y vive en Plaza Huincul, ciudad de Neuquén. Para entender cómo llegó al lugar donde está, hay que entender lo que le apasiona: el trail running, deporte que consiste en correr a pie en la naturaleza.

¿Qué tiene que ver con la programación? La empresa norteamericana a la que ingresó hace menos de un mes se dedica a la organización de eventos deportivos.

Remontando al 2021, Rodrigo se anotó en el curso de Programación Web Full Stack de forma gratuita, a través del Plan 10 Mil. Dicho proyecto de formación en oficios brinda capacitaciones sobre determinados temas.

Este programa organizado por el gobierno neuquino a través del Centro PyME-ADENEU, al cual uno accede ingresando al sitio web www.10mil.org.ar, envía distintos correos con varias convocatorias.

Según informó Diario Río Negro, el muchacho contó: “llegó el mail y me inscribí al curso de Programación, que era lo que yo quería, para entender un poco más y aprender. Fue como un objetivo laboral y de estudiar, hacer tareas y rendir exámenes. Fue un objetivo que me lo planteé, y le di de lleno. Además, el trabajo en el que estaba me lo permitía. Mi objetivo era terminarlo sí o sí”.

La formación se desarrolla a lo largo de 4 meses y es dictada por la Fundación Pescar, una de las unidades capacitadoras asociadas al plan. Rodrigo aseguró que fue intensivo, pero que valió la pena y el sacrificio.

La modalidad virtual le resultó cómoda y sus compañeros “muy copados”, con quienes aún a la distancia y más allá del curso mantiene relación. “Me parece bien que se les dé la oportunidad a los chicos del interior”, indicó.

Spartan Trail: la empresa estadounidense que organiza eventos deportivos de running

En febrero, Rodrigo comenzó a trabajar para la empresa estadounidense Spartan Trail, dedicada a organizar eventos deportivos relacionados al running. La propuesta le cerró a la perfección: trabajo remoto y dos áreas que le gustan, que son la programación y el deporte.

Spartan Trail deviene de “Spartan”. La misma está abocada a los campeonatos mundiales de carreras de obstáculos. Dos años atrás tomó su actual rumbo y decidió expandirse a otros deportes, de ahí la división Trail, enfocada a las competencias de carreras de montaña.

“Me encargo de todo el contenido dentro de la web, de la coordinación con los distintos directores de carrera en distintas partes del mundo, para obtener la información de cada carrera hasta su publicación en la web para que esa información sea accesible al público en general y puedan inscribirse al evento”, explicó el treintañero.

Contento, y viendo a la compañía en su futuro, explicó que la página está publicada en inglés, pero traducida al español. De esta forma puede trabajar. Incluso piensan sumar el francés para seguir expandiéndose.

El neuquino recomendó los cursos brindados por la provincia. “Creo que brindarles a las personas la posibilidad de formarse o ampliar conocimientos es bueno porque significa darle la chance de perfeccionarse y de tener una salida laboral”.

La programación y el deporte: las dos pasiones de Rodrigo Lizama

“Me gusta correr en montaña. Ahí me hice un amigo y nos dimos cuenta que no había un medio de comunicación que cubra nuestro deporte. Él creó una página web y yo le ayudé. Eso fue creciendo y ahí me interesó la programación para escribir artículos, viajábamos. Lo dejamos por otros laburos y retomé con el Plan 10 Mil”, recordó.

Esta experiencia previa que parecía perdida lo ayudó a conseguir el empleo que tiene ahora. Además, es fotógrafo, sabe escribir y quiere -para cerrar el círculo- crear la página y difundir información sobre su deporte.