Neuquén: una madre denunció a la médica de su hija por maltratos y amenazas durante la consulta

Una vecina de Aluminé denunció a una médica del hospital local por maltratar a su hija de 17 años, quien había ido a la guardia por un dolor en el hombro. La razón de la profesional para hablarle de forma inapropiada habría sido que la joven “no se tenía que juntar con su hija menor de edad”.

La mujer se acercó a los oficiales de la Comisaría 29 de Aluminé, a presentar su denuncia contra Griselda Muñoz, doctora del hospital local. Allí relató lo que le ocurrió a su hija y firmó su denuncia.

La denuncia de la mujer a la médica. Foto: LMNeuquén

Los presuntos maltratos de la médica a la adolescente

La víctima se dirigió al hospital, al sector de guardia por un dolor en el hombro izquierdo, y fue acompañada por otro compañero menor de edad. La adolescente ingresó sola a la guardia donde había una recepcionista y una enfermera. Luego, llegó la médica denunciada Griselda Muñoz y pasaron a una sala donde no había nadie.

En la sala, la médica “La comienza a examinar, luego le comenzó a decir que tenía que hablar con ella, que no se debería juntar con su hija menor, a quien conoce, pero no son amigas cercanas”, explicó la madre a la policía y sostuvo que, según su hija, Griselda Muñoz la habría agarrado fuerte del brazo hasta hacerle doler. Además, la chica expresó que Muñoz “Le apretó el hombro y le dijo: ‘Mierdas como vos de 22 años que andan tratando mal a mi hija’”.

Luego, la terminó de revisar, la dejó esperando unos minutos para ir a buscar las recetas médicas y le dijo que se retirara de la sala. Lo que explicó la madre es que su mayor molestia provenía de la profesión de la mujer: “Lo que más me molestó es que esta persona es profesional; y no actuó como debía porque no es la manera de hablar las cosas y menos con una menor de edad”, manifestó.

Además, contó que no era la primera vez que se encontraba con algún episodio de este estilo, sino que incluso ella ya había recibido agresiones de la profesional de la salud.