Una abuelita de Río Negro sufría violencia por parte de su hijo y su nieto: la justicia les prohibió acercarse a ella

Una abuelita de 94 años de San Antonio, Río Negro, fue víctima de maltrato psicológico, emocional y económico por parte de su hijo y su nieto. Ahora, la justicia de la provincia impuso una restricción de acercamiento para proteger la vida de la señora.

En las últimas horas se dio a conocer el caso, el cual fue denunciado por una persona ante la justicia. La mujer “se encontraría en situación de vulneración de derechos por parte de su hijo y su nieto”, precisó.

La víctima convivía en su casa con los familiares acusados de violencia. “Ellos se aprovechaban de la situación en que se encuentra la adulta mayor, haciéndose cargo de su casa y administrando sus ingresos (una pensión y una jubilación)”, detalló la misma fuente.

Pese a que los hombres tenían el dinero necesario para abonar los servicios, optaron por no pagar las boletas de gas. Así fue que les sacaron el medidor, pero ellos buscaron una alternativa y comenzaron a cocinar con leña. El problema era que no le daban comida saludable a la mujer, como así tampoco su medicación ya que no la llevaban a hacerse estudios.

Cuando murió el marido de la abuelita, el hijo le hizo firmar una documentación por el seguro y otros papeles a su favor. También, se dio a conocer que el nieto “cuenta con un importante prontuario delictual, sumado a la problemática de consumo que padecería”.

El caso llegó a la Subsecretaría de Adultos Mayores, pero cuando una asistente social quiso profundizar el caso, los hombres no la dejaron ingresar a la vivienda.

Una de las nietas de la anciana colaboró para que la visita de la asistencia social se concretara. Y así fue que su caso comenzó a ser investigado. La mujer de 94 años reveló que es diabética y debe comer carne, pero su hijo no le compra.

Además, la abuelita contó que se siempre se queda sola por las noches. Con respecto a su sueldo, aseguró que su hijo era quien se encargaba de cobrarlo. Ahora, la víctima pidió que su nieta la acompañe y administre su dinero.

El caso fue llevado a un Juzgado de Paz y el fallo salió a favor de la abuelita

El caso llegó a un Juzgado de Paz, en donde el fallo salió a favor de la abuelita por violencia familiar. “El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia de la persona mayor”, dice la sentencia.

Ahora, el hijo deberá abandonar la casa y solo podrá llevarse “ropas, efectos personales y elementos de trabajo”. El hombre también tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros del domicilio y efectivos policiales vigilarán la zona.

Según la sentencia, el hijo de la mujer “debe abstenerse de actos de violencia o efectuar reclamos por cualquier vía de comunicación, incluyendo redes sociales que hagan mención a la situación familiar”. Por último, se aclara que “las medidas ordenadas se disponen bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de desobediencia judicial y remisión de las actuaciones a instancia del fuero penal”.