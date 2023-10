Fernando Burlando será el abogado de las familias de los soldados que murieron en San Martín de los Andes

Si bien la primera respuesta fue negativa, este lunes familiares de los soldados que murieron luego de que un camión del Ejército Argentino cayera de un precipicio de unos 10 metros cerca de San Martín de los Andes, confirmaron que Fernando Burlando los está asesorando y que llevará adelante la denuncia que presenten en contra de las fuerzas armadas.

En el vehículo viajaban 22 soldados, de los cuales cuatro murieron producto del trágico accidente en la Ruta Provincial 62, camino al lago Lolog. Las víctimas fueron identificadas como el cabo primero Cristian González, el cabo Martín Román, los soldados voluntarios Oscar Morales y Guadalupe Canuillán.

Siniestro en San Martín los Andes. (Gentileza Diario San Martín)

Los familiares de Morales y Román fueron los que confirmaron que iniciarán acciones en contra del Ejército, pero sin dar detalles ya que aún deben reunirse con Burlando para definir cuál será el encuadre de la denuncia.

Tragedia del Ejército en San Martín de los Andes: Fernando Burlando será el abogado

“Finalmente, el doctor Burlando nos autorizó a confirmar que él va a representar a la familia Morales y a la familia Román de Salta”, confirmó Andrés Gutiérrez, el tío de Morales, según detalla LMNeuquén, y detalló que estuvieron hablando durante el fin de semana y primeras horas de este lunes 2 de octubre.

Cristian González, Martín Román, Oscar Morales y Guadalupe Canuillán, los cuatro soldados fallecidos en el accidente en San Martín de los Andes. Foto: LMNeuquén

Vale aclarar, que el mediático abogado habría rechazado la causa en una primera instancia y los familiares de las víctimas, señalaron que temía meterse con el Ejército. Pero este lunes, Burlando dio el sí: “Tenemos una charla pendiente con el doctor vía Zoom, donde le vamos a dejar a él que nos indique qué tenemos que reclamar con base a lo que pedimos las familias”, sostuvo.

Por el momento, la representación será para la familia Morales y Román; los allegados a González ya tienen letrado, mientras que resta saber la respuesta de los Canuillán.

Marcha pidiendo justicia por los soldados muertos en San Martín de los Andes

“Esta marcha surge al cumplirse una semana sin respuestas, no se nos comunicó nada, nadie nos llamó ni a la familia Morales, ni a Canuillan. Vamos a marchar para pedir la destitución del jefe de regimiento, Hernán Javier Chamadoira; segundo jefe mayor Domínguez Silva y tercer jefe, Taubelan Ruiz, quien es el encargado del mantenimiento vehicular y de transporte”, expresó Andrés Gutiérrez.

Siniestro en San Martín los Andes. (Gentileza Diario Río Negro)

Además, aclaró que su reclamo no es contra la conductora del camión: “No deben crucificar a esta compañera de los chicos, ella es una víctima más de este terrible accidente por negligencia de estos señores. Pedimos que esa chica no sea sancionada y que no la culpen para lavarse las manos ellos, para darnos un culpable a las familias de los cuatro fallecidos”.

Lo que sostienen los familiares es que la tragedia podría haber sido evitada ya que el camión no se encontraba en buenas condiciones. “Este señor Chamadoira hace casi dos años que está como jefe del Ejército y este es el tercer accidente que sufre”, expresó el hombre.