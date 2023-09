Tragedia del Ejército en San Martín de los Andes: familiares de los fallecidos piden justicia

Ya hace una semana de la desgracia que conmovió a todos en San Martín de los Andes cuando un camión que transportaba soldados cayó al vacío en la ruta. El accidente dejó 4 muertos y 18 heridos, de los cuales algunos se están recuperando. Familiares de uno de los soldados muertos exigieron la destitución de los jefes del regimiento y exclaman que no fue un accidente, sino una “negligencia”.

Los soldados fallecidos en la tragedia fueron: Cabo Primero Cristian González, de 29 años; Cabo Juan Martín Román, de 23 años; Soldado Voluntario Oscar Morales, de 21 años; y Soldado Voluntaria Guadalupe Canuillan, de 19 años. Los familiares de Oscar son quienes piden justicia.

Andrés Gutiérrez, tío del soldado, expresó que iba a luchar “hasta el cansancio” por los 4 soldados que murieron y expresó que habrá una marcha este jueves 28 a las 18 hs sobre la ruta 40, para marchar pacíficamente hasta el puesto 1 del Ejército.

Oscar Morales y su papá Foto: LMNeuquén

El pedido de justicia por la soldados

“Esta marcha surge al cumplirse una semana sin respuestas, no se nos comunicó nada, nadie nos llamó ni a la familia Morales, ni a Canuillan. Vamos a marchar para pedir la destitución del jefe de regimiento, Hernán Javier Chamadoira; segundo jefe mayor Domínguez Silva y tercer jefe, Taubelan Ruiz, quien es el encargado del mantenimiento vehicular y de transporte”, expresó Andrés Guitérrez.

Además, aclaró que su reclamo no es contra la conductora del camión: “No deben crucificar a esta compañera de los chicos, ella es una víctima más de este terrible accidente por negligencia de estos señores. Pedimos que esa chica no sea sancionada y que no la culpen para lavarse las manos ellos, para darnos un culpable a las familias de los cuatro fallecidos”.

Tragedia del Ejército en San Martín de los Andes. Foto: La Nación

Lo que sostienen los familiares es que la tragedia podría haber sido evitada ya que el camión no se encontraba en buenas condiciones. “Este señor Chamadoira hace casi dos años que está como jefe del Ejército y este es el tercer accidente que sufre”, expresó el hombre.

La carta abierta de los padres del soldado

Los padres de Oscar Morales, Sonia Beatriz Flandes y Oscar Raúl Morales, hicieron una carta abierta: “Las 22 almas que estaban en este camión eran del escalafón más bajo del Ejército; allí no iban ni tenientes, ni coroneles, ni capitanes. Todos estos chicos y chicas estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Por lo tanto, hacemos responsables directos al Jefe del Regimiento de San Martin de los Andes y de ahí para arriba hasta el Ministro de Defensa”, decía en un fragmento.

El lugar del siniestro. Foto: WEB

“Exijo como madre y me tomo el atrevimiento de hablar por las 22 familias que están sufriendo por la irresponsabilidad del jefe a cargo del Regimiento 4 de Caballería, teniente Coronel Hernan Javier Chamadoira que sea inmediatamente destituido de su cargo”, expresó.

Además, dijo: “No están sirviendo a la Patria, si no que están siendo utilizados (usados) como mano de obra barata para cumplir las tareas de limpieza en los patios y casas de los coroneles, capitanes y altos mandos de los ejércitos”.

“Quiero que sepan que dentro del Regimiento de San Martin de los Andes había camionetas 0 km y dos camiones nuevos que no se usaron en lo que debían usarse. En este caso las camionetas pudieron haber sido usadas para trasladar a los soldados y seguramente se hubiera evitado esta terrible tragedia. No quiero extenderme demasiado, abrazo con todo mi corazón, y con todo el dolor que tengo a las 22 familias que están sufriendo. Voy a emplear unas palabras que a menudo usan los militares en sus discursos vacíos: ‘Si no se cumple con lo que pido, que Dios y la Patria se los demande’. Posdata: Hasta pronto hijo, tu partida me ha dejado el corazón roto en mil pedazos”, cerró.