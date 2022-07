Aldo es un hombre de 28 años de Neuquén que hizo un video para el casting de Gran Hermano diciendo que “es virgen y le gusta maltratar y manipular gente”. La publicación se hizo viral y ahora podría tener problemas en su trabajo.

Resulta que el hombre trabaja en la Policía de Neuquén y la viralización de su video podría terminar con una sanción. En el clip él dice que se llama Fabián Sandunguera, pero la realidad es que todo fue una parodia.

El hombre se hizo pasar por un candidato a la casa de Gran Hermano y se grabó diciendo: “quiero ingresar principalmente a manipular gente porque me gusta hacerlo y lo hago muy bien, maltratar gente también y al mismo tiempo tratarlas bien”.

Luego añadió que quiere entrar a la casa “para hacer el amor porque soy virgen. Amo a las mujeres, amo el gimnasio, pero no hago nada al respecto”. Por último se refirió a la política y declaró que iba a votar a Javier Milei.

La realidad es que el joven de 28 años trabaja en la Dirección Informática y Comunicaciones en el sector de seguridad informática. Su video llegó a las autoridades de la fuerza de seguridad, por lo que decidieron empezar una “actuación preliminar administrativa”.

“Esto es con finalidad de obtener la información necesaria y comprobar si hubo por parte del investigado una transgresión a alguna falta al régimen disciplinario policial”, confirmaron a LMNeuquén desde la fuerza.

En diálogo con el medio local, Aldo dijo: “que quede claro que no quiero entrar a Gran Hermano, no soy virgen y no voy a votar a Milei”. Todo fue un chiste que se le ocurrió mientras esperaba el colectivo, luego vio un hilo de Twitter con un resumen de todos los postulantes.

“Muchos me parecieron hasta irreales y tomé algunos fragmentos de esas cosas que decían y lo armé de camino a mi casa”, afirmó Aldo. El hombre no pensó que tanta gente iba a ver su video, además él daba por hecho que quienes lo vean se dieran cuenta que era parodia.

“Lo borré de TikTok y Twitter porque no entendieron que era una parodia”, expresó. Ahora debe afrontar una investigación dentro de la fuerza policial, que podría terminar en una sanción.