Luego de varios meses de espera, el Gobierno de Chile anunció la apertura de los pasos fronterizos Pino Hachado y Cardenal Samoré a partir del 1 de mayo.

La decisión se tomó durante la visita del presidente chileno Grabriel Boric a la Argentina y en el marco de una notable baja de casos de Covid-19 en ambos países.

En el comunicado indicaron que “en el caso que la situación sanitaria nacional y global empeore, la autoridad de Salud ha previsto un aumento progresivo de medidas de control en los puntos de ingreso al país que serán debidamente comunicadas, no estando entre ellas -por ahora- cerrar nuevamente los pasos fronterizos”.

El cónsul general de Chile en Neuquén, Jorge Beals Pott, dialogó con “LM Neuquén” y señaló: “Estará abierto al tránsito de particulares, también se sumarán los buses cuando empiecen a operar. Se relajaran los requisitos sanitarios: el PCR va a ser aleatorio y el pase de movilidad ya no va a ser obligatorio, aunque es bueno que lo tengan. El mismo permite habilitar el certificado de vacunas en una página de Chile, por eso si lo tienes mucho mejor porque te va a permitir moverte dentro de Chile con libertad. Si no lo tienes, puede que vayas a un restaurante, un cine o un teatro y no te permitan entrar”.

“Como cónsul recibo una gran cantidad de llamados y personas que me vienen a ver. Hay todo tipo de situaciones: familias trasnacionales, tratamientos médicos, hijos enfermos, padres que fallecieron y quieren ir a despedirlos al cementerio, todas razones muy atendibles de caracter humanitario y también de carácter económico. Hay gente que tiene sus arriendos, que debe renovar tarjetas de crédito”, expresó Beals Pott.

Hasta el día de hoy los únicos pasos terrestres habilitados para el ingreso de personas son Futaleufú y Huemules (Chubut), Jeinimeni en la Región de Aysén (Santa Cruz); Integración Austral, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Tierra del Fuego) y Los Libertadores, en la Región de Valparaíso (Mendoza).

Cuáles son los requisitos para viajar

A partir del 1 de mayo de 2022, los viajeros deberán completar una declaración jurada obligatoria, presentar la homologación del esquema de vacunas que permitirá acceder al pase de movilidad y por último, podrán ser seleccionados de forma aleatoria para realizarse un PCR o un test de antígenos.