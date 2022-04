Después de una reunión con gobernadores, el Gobierno Nacional decidió levantar todas las restricciones en materias migratorias impuestas por el coronavirus. De esta manera Argentina regresa al estado “prepandemia” en cuanto a los trámites que se exigen para ingresar al país.

Ya no se pedirán los exámenes de PCR ni el certificado de vacunación, además se abrirán todas las fronteras por lo que se eliminará la categoría de “corredores seguros”. También prevé una apertura escalonada y programada de todos los ingresos no habilitados hasta el momento.

PASAJEROS.(Gentileza Migraciones).

Cómo es la nueva reglamentación

Según la nueva reglamentación, argentinos, residentes y extranjeros no residentes deberán completar una Declaración Jurada Electrónica en las 48 horas previas al viaje. Pero quedarán eximidos de completarla quienes ingresen al país por un plazo menor a las 24 horas y lo hagan por vía terrestre.

En el caso de extranejeros no residentes, deberán contar también con seguro de salud COVID-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslado sanitario. En caso de ser extranjeros no residentes de nacionalidad ucraniano o provenientes de dicho país, necesitarán de un seguro de salud COVID-19 si no contaran con alguna otra modalidad de cobertura de salud mientras se encuentren en situación de migración transitoria.

Recomendaciones y protocolos

El Gobierno recomienda a las personas que tengan esquema de vacunación incompleto, realizarse una prueba diagnóstica dentro de las 24hs posteriores a su entrada al país. En caso de detectarse o reportarse en el punto de entrada un caso positivo o sospechoso de COVID 19, se activará el Plan de Contingencia de ese Punto de Entrada.

Los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento seguirán operando bajo las nuevas condiciones establecidas. Y se realizará, junto a las autoridades provinciales, una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento.