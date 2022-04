El Centro Cívico de Bariloche fue el punto de encuentro de ciudadanos chilenos que reclamaron la apertura del Paso Cardenal Samoré que desde hace meses, se encuentra cerrado.

La presidente del Círculo Chileno Gabriela Mistral, Alejandra Guzmán, dialogó con el medio “El Cordillerano” y expresó: “Le vamos a ir a entregar una nota al cónsul para que la haga llegar a las máximas autoridades. Estamos en un lugar donde somos binacionales”. Además, afirmó que son más de 1300 ciudadanos chilenos los que esperan poder cruzar la frontera.

Desde hace meses, ciudadanos chilenos no pueden ingresar a su país por el paso fronterizo. Foto: Matías Garay

Guzmán sostuvo que “Seguimos insistiendo y no vamos a parar a hasta que por favor nos abran la aduana. No hay argumentos, estamos vacunados, todos con la tercera dosis y no encontramos el sentido del cierre del Cardenal Samoré. Estamos a la espera de una respuesta”.

Por último, la mujer dijo que los ciudadanos que no pudieron viajara hacia su país vivieron situaciones tristes y señaló que es el único paso fronterizo cerrado.