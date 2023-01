Amor por Messi: conocé la historia del artista de Neuquén que le rinde homenaje al 10 de la Selección con murales

Desde el inicio del Mundial de Qatar 2022 los argentinos comenzaron a rendir homenaje a los jugadores de la Selección Argentina, especialmente a Lionel Messi. Y, después de consagrarse campeones frente a Francia, la locura de los hinchas es cada vez más grande para homenajear a “La Pulga”.

Los argentinos viven la pasión por el fútbol como nunca y un artista de Neuquén hizo un mural de Messi en pleno centro de la ciudad. Con grafitis, dibujos y pinturas el hombre llamó la atención de todos los vecinos que quedaron sorprendidos por su arte.

Rodrigo Muñoz es un pintor que se dio el gusto de rendirle homenaje al capitán de la Selección en dos muros de la ciudad: uno en Leguizamón y La Plata, y otro en Alberti 1807. Ahora, el arte llegó al centro de la ciudad con la postal del 10 besando la Copa del Mundo.

Rodrigo Muñoz, el artista de Neuquén que le rinde homenaje a Messi con murales. Foto: María Isabel Sánchez

La réplica mide 3 metros por 5 y se encuentra en la intersección de Belgrano y Avenida Argentina. Esta obra es parte Arte Capital, una iniciativa del Municipio de Neuquén, la empresa Safiar y la pinturería Colorshop.

“Me llamaron hace una semana, me mostraron varias imágenes y esta fue la que más me gustó porque es la más emocionante. En verdad Messi estaba con la túnica negra, pero a mi me pareció hacerlo solo con la camiseta, porque es más representativo, le llega más a todos”, explicó Rodrigo a LMNeuquén.

“Es un privilegio que me hayan elegido para hacer esto. Yo apoyo a todos los artistas de la zona y me gustaría que ellos tengan el mismo privilegio. Con esta movida, mucha gente me está siguiendo y apoyando en redes sociales con palabras de aliento. Esto hace que me salgan otros laburos. Es algo lindo que estaba esperando hace tiempo y se está dando ahora. Me encanta lo que hago”, dijo el trabajador y agregó que le gustaría que su obra llegue a Messi.

Quien es Rodrigo Muñoz, el artista que rinde homenaje a Lionel Messi

Rodrigo Muñoz es considerado un “salteño patagónico” que se ganaba la vida como mozo en un bar, pero después se inclinó por ser artista. Él nació en Salta, pero a los 7 años se mudó a Trelew, en donde se crió.

A los 20 años Rodrigo se mudó a Neuquén para estudiar licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Río Negro. “En verdad, me vine a Cipolletti”, confesó el joven al medio local.

“Elegí el Alto Valle para estudiar porque quería evitar el lío que es Buenos Aires. Cipolletti es bastante tranquilo, eso me gusta y tiene Neuquén cerca, que es donde está la cosa buena”, expresó. “El en sur esto casi no se puede hacer o no hay tanta gente que lo demande tanto”, agregó Muñoz.

Uno de los murales del artista de Neuquén que le rinde homenaje a Messi. Foto: María Isabel Sánchez

La pasión por el arte apareció desde que era niño. “Ya de chico hacía dibujos medios complejos con personajes. No era bueno, pero tenía idea de composición. De a poco empecé a dibujar autos con un amigo de la escuela, después personajes de Dragon Ball. Una cosa llevó a la otra y terminamos pintando una bandera con un grupo que tenía de hip hop y así empezamos a hacer murales y grafitis. Y ahí arrancó todo”, relató.

Cuando terminó la secundaria, la ciudad estaba totalmente pintada. “En ese momento mi vieja me alentó para que estudiara o para que haga algo más que me de un futuro, y nos pusimos a buscar lugares. Como Neuquén estaba más cerca de Trelew me vine acá”, dijo el joven.

Uno de los murales del artista de Neuquén que le rinde homenaje a Messi. Foto: María Isabel Sánchez

“Una de las materias es Muralismo, pero abarca escultura, anatomía, arquitectura, contexto de composición. Tiene mucha salida, podés ser un artista autónomo y autodidacta, restaurador de obras famosas, trabajar en un museo, hacer exposiciones. Yo estoy por recibirme, me quedan unas materias y la tesis”, concluyó Rodrigo.