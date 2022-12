Lionel Messi y Ángel Di María fueron homenajeados en el Monumento a la Bandera de Rosario

A casi dos semanas del Campeonato del Mundo que dejó a Argentina como ganadora del trofeo de la final, Rosario brindó un homenaje audiovisual a Lionel Messi y Ángel Di María, en un evento organizado por el Municipio que, a decir del público, tuvo sabor a poco.

Ya lo había adelantado el intendente Pablo Javkin: Rosario no iba a poder manejar un festejo multitudinario con los jugadores presentes. Mientras en otras localidades los integrantes del Seleccionado fueron recibidos entre ovaciones, conferencias de prensa y fiestas, la ciudad pudo apenas organizar un operativo para que Messi pudiera entrar con el auto al Country Kentucky, entre la multitud que se tiraba sobre el vehículo para obtener una foto.

El Monumento a la Bandera fue sede de un homenaje a la Selección. Foto: Rosario 3

Por eso, mientras los jugadores tenían su merecido descanso, el Municipio decidió elaborar material visual y auditivo que incluyera mensajes de La Pulga y “Fideo”, casi olvidando que Ángel Correa también fue parte de la gesta mundialista. Entre imágenes del equipo albiceleste, música y juegos de luces, el evento que comenzó a las 21 horas no logró reunir grandes masas de ciudadanos. No obstante, hubo un clima de felicidad y muchos aplausos cuando los jugadores dijeron sus palabras.

¿QUé mensajes enviaron Lionel Messi y Ángel Di María a los rosarinos para año nuevo?

“Quería agradecer a toda la gente de Rosario por el cariño de siempre, no sólo de ahora; siempre las veces que me tocó venir unos días recibí muchísimo cariño, y después de esto que conseguimos mucho más”, expresó Lionel Messi, el capitán del seleccionado argentino. Y agregó: “Estoy feliz de cómo se vivió todo y de la alegría que pudimos obtener. Un abrazo muy grande a todos, desearle un feliz año nuevo y ojalá que el año que viene sea hermoso para todos. Un beso grande y no estamos viendo por Rosario”.

Por su parte, Di María dijo: “Quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que está hoy acá en el Monumento. Agradecerles por el cariño, por haber venido. Lamentablemente no podemos estar presentes porque también tenemos familia y estamos con ellos, disfrutando de los días que tenemos solamente para estar en Rosario”.

Y continuó: “Estoy feliz de haber podido cumplir el objetivo de ser campeones del mundo. Me llegaron muchísimos videos de todo Rosario en el Monumento. Y para nosotros ver después de cada partido eso era algo inolvidable, jamás se me va a ir de mi cabeza todos esos momentos en los que podíamos ganar y ver a cada argentino festejar igual que nosotros y con una alegría enorme”.

La celebración, que incluyó proyecciones, mensajes, música y juegos de luces, disfrazó al Monumento de celeste y blanco y contó con la presencia de una particular figura: un enorme inflable del busto de Messi creado por dos artistas de La Plata de 14 metros de altura con la estampa del 10 argentino.