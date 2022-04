Durante la tarde del lunes las entidades provinciales indicaron que se suspendían las clases en las escuelas de Mendoza por viento Zonda. Especialistas indican que el fenómeno se desencadenará durante la tarde en lugar de la mañana.

Basándose en los datos del Servicio Meteorológico Nacional, los especialistas indican que la franja horaria en la que se va a desenvolver el fenómeno es en la tarde. Algunos señalan que el Gobierno provincial no se fija en los datos del ente nacional.

Al igual que con el granizo, especialistas en clima de Mendoza indican que no están de acuerdo con la forma en la que se comunicó el mensaje y la ejecución. Afirman que la suspensión tendría que haber sido para el turno tarde.

“¿Por qué no se suspendió las clases TODO el día en Mendoza? ¿Con que credibilidad se suspenderían las clases en turnos tardes si el viento Zonda no baja antes? Esta situación es muy posible. Coincido con la medida preventiva pero no con la comunicación/ejecución”, cuestionó el investigador de Ciencias Atmosféricas Maxi Viale en Twitter.

Por otro lado, Juan Rivera dijo que “suspendieron las clases de mañana por la mañana por viento Zonda. ¿En qué horario hay alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional? En la tarde. Por qué Mendoza no trabaja con Servicio Nacional?, añadió junto con algunas imágenes en las que se visibiliza la tanda horaria en la que está vigente el alerta.

Imagen que muestra el horario donde se desarrollará el viento zonda. Servicio Meteorológico Nacional. Foto: captura de pantalla

En los gráficos de la sección del Sistema de Alerta Temprana de la página del Servicio Meteorológico Nacional se analizan diferentes fenómenos que pueden afectar a zonas de la provincia y de Argentina. Entre ella se encuentran, lluvias, nevadas, vientos, niebla, polvo, humo, cenizas volcánicas y viento zonda.

Teniendo en cuenta la zona de Gran Mendoza este fenómeno se ve con color verde, que significa tranquilidad excepto en la zona de turno tarde de este martes. En esa franja se visibiliza un cuadro amarillo dando a informar que se trata de una alerta amarilla.

Esta es una zona donde se puede desatar una “posibilidad fenomenológica con capacidad de daño o riesgo”. En tanto al Sur de la provincia, la situación se agrava porque la alerta para esta zona es naranja. Por lo tanto, hay posibilidad de se desenvuelvan “fenómenos meteorológicos peligrosos”.

Clo Mendoza, especialista en prevención de riesgos y desastres dijo que es importante que el Gobierno provincial se base para tomar decisiones en organismos que dan alertas 24 horas antes que generalmente trabajan con el CONICET.

“Necesitamos que las Alertas tempranas meteorológicas fusionen correctamente, ¡para que los ciudadanos las entiendan, se autoprotejan ...y crean en ellas! Ley Nacional N°27287 (Mendoza adhiere desde el 2017)”,concluyó.

Además, especialistas que han estudiado el viento Zonda dicen que es raro que se desarrollé durante la mañana. Para que eso se dé “no debería bajar tanto la temperatura de la atmósfera durante la noche”. Tal como ocurrió durante el lunes.