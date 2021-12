Una hermosa mañana vivieron el 24 de diciembre los usuarios de la línea 935 que une Maipú con la Ciudad de Mendoza. Uno de los conductores de la línea decidió sorprenderlos ya que realizó su trabajo vestido de Papá Noel y regaló golosinas a los más pequeños. Una manera de desear felicidades para estas Fiestas y sacar una sonrisa a los mendocinos, tras un año agobiado por la pandemia de coronavirus.

La sorpresa de quienes tomaron ese colectivo para transportarse fue mayor. Sebastián Ocampo compartió en sus redes sociales, en horas de la tarde, su hermosa experiencia.

Sebastián antes de comenzar su trabajo en la central de la linea 900. Gentileza Foto: Gentileza

“Fue una mañana muy linda, sacando una sonrisa a cada persona que me veía pasar... En éstos tiempos difíciles es lindo ver una sonrisa de simpatía, cariño y ternura.... Esa siempre fue la intención no solo hacer felíz a un niño sino también a un grande que quizás no tenía un buen comienzo de día y al verme sonrió y puede que su día haya cambiado”, manifestó.

Más adelante destacó que “Gracias mil gracias a todos los que me apoyaron y acompañaron es esto, a los que colaboraron con golosinas para que pudiera repartir y tampoco faltaron los mala onda que lo único que les digo: “Dios ilumine su alma y su camino para siempre “... Felicidades para todos”.

Su publicación en facebook fue más de 72 veces compartida y recibió cerca de 500 “Me gusta”.

Entre los comentarios a la publicación la mayoría le expresó felicitaciones por tal actitud, destacanado reconocimientos de su valor humano, admiración, buenos deseos para él y su familia para estas Fiestas. Otros manifestaron su solidaridad e instaron a copiar el gesto.

Cabe destacar que esta línea, la 935, realiza el recorrido Maipú, Centro, Urquiza y Casa de Gobierno pasando por la plaza de Godoy Cruz.