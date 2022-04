El equipo Auka de fútbol femenino fue creado por la preparadora física y entrenadora del grupo, Laura Beretta. Ella junto a la actual capitana comenzaron en el año 2019 a convocar chicas y a entrenar para tener su propio lugar.

En este momento Laura ya inició los trámites para ser una asociación civil y convertir a Auka en un club. Las chicas buscan sponsor para esta nueva etapa y para el torneo Fuchibol de este 2022.

Equipo de fútbol femenino Auka. Foto: Gentileza

La estudiante de preparación física del IEF afirma para Vía Mendoza: “Siempre tuve la idea de hacerme un equipo, así que lo empecé en 2019, formé el equipo y hoy por hoy ya hace tres años que estamos. La idea ahora es hacernos una asociación civil, un club que sería propio y el próximo año jugar en la Liga Mendocina”.

Actualmente los grupos que tiene este proyecto entrenan en el Parque Margarita Malharro de Torres en Godoy Cruz y también tienen la posibilidad de que el Club Municipal de Godoy Cruz les preste una cancha para poder entrenar.

Cómo se divide el entrenamiento

Entre las jóvenes que juegan a este deporte se dividen en dos grandes grupos. “Nosotros tenemos de 6 a 12 años, que son infantiles y después se divide en grupitos con la otra profe que es la capitana del grupo”. A partir de los 13 años en adelante, Laura no las divide por edad sino por nivel. “Hay chicas que han venido de otro club y son ex jugadoras, y hay chicas que vienen a aprender a jugar”.

Arquera del grupo infantil de Auka. Foto: Gentileza

Los niveles se dividen en una Primera y una categoría libre, porque hay chicas que nunca han hecho fútbol. De todas formas, ambas categorías compiten, porque la entrenadora considera que todas tienen en mismo derecho y posibilidad de competir por más que no tengan una gran experiencia jugando.

Porqué Laura empezó este proyecto

“Yo hacía jockey, era federada. En el fútbol he competido, pero no entrenado”, agrega. Como la joven de 37 años estudia preparación física y está en el último año en el IEF se metió en fútbol porque era un proyecto que venía pensando hace tiempo, porque es un deporte en auge y porque hay cosas en el fútbol que le gustaría que cambiaran, como por ejemplo que no hubiera tanto machismo.

Laura Beretta (izquierda), junto a la capitana del equipo Érika. Foto: Gentileza

“Quiero como bajar algunos prejuicios y que sea más competitivo, que sea una disciplina más organizada y formalizada”, afirma Laura. Por eso la preparadora inculca la disciplina a sus jugadoras, para que aprendan el compromiso y nuevos valores que antes no se tenían en cuenta en este deporte.

Quienes quieran apoya a este equipo femenino pueden hacerlo contactando a la entrenadora por teléfono al 261-6251511 o a las redes sociales a Auka.