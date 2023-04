Cada provincia argentina tiene sus costumbres y características típicas que pueden sorprender a algunos turistas que van a visitarla. Así le pasó a un joven mexicano que salió a vender burritos típicos de su país por las calles mendocinas, pero se encontró con un panorama que le llamó la atención y su reacción se viralizó en las redes.

Un mexicano salió a vender comida en Mendoza, descubrió algo que le llamó la atención y su reacción se volvió viral Foto: TikTok

El chico contó la anécdota en su cuenta de tiktok y su reacción se volvió viral. El video se llenó de divertidos comentarios y fueron los mismos mendocinos quienes se expresaron frente a la peculiar situación que vivió el mexicano.

Qué fue lo que le llamó la atención de Mendoza al tiktoker mexicano

Miguel Contreras es oriundo de México y decidió viajar a Argentina para conocer el país, sus costumbres y habitantes. Una de las provincias que visitó fue Mendoza, pero no sólo decidió quedarse para pasear y conocer lugares de la provincia, sino que pensó que sería una buena idea comenzar a vender burritos mexicanos a los transeúntes, para ganar algo de dinero.

El miércoles 26 de abril, el tiktoker mexicano comenzó a vender los burritos al mediodía, pero cuando se hicieron las 2 de la tarde notó que los locales comenzaron a cerrar y la circulación de gente disminuyó. Sorprendido por el panorama, el mexicano continuó su camino ofreciendo su comida, hasta que ingresó a un local a vender y le respondieron, “justo me agarraste en la hora de la siesta”.

El joven se quedó consternado por lo que el hombre le dijo, y, ante la intriga del turista, el comerciante le explicó que los mendocinos tienen “la hora de la siesta” a partir de las 14 horas. El mexicano se quedó anonadado por esta tradición mendocina y manifestó en su video que él no podría vivir así.

“En serio no puedo creer que se echen una siesta para dormir. No podría vivir así, nada puedo encontrar. Ahora si quiero comprar algo de comida no puedo hasta las 5 de la tarde que regresen”, expresó sorprendido el tiktoker mientras caminaba a la hora de la siesta por las desoladas calles de Mendoza.

Qué dijeron los mendocinos frente a la sorpresa del tiktoker mexicano

El video del joven mexicano se volvió viral y se llenó de comentarios de mendocinos que afirmaban que “la hora de la siesta” es una tradición sagrada. “La siesta es algo infaltable”, comentaron en TikTok.

Los mendocinos comentaron sobre "la hora de la siesta" que tanto sorprendió al tiktoker mexicano Foto: TikTok

Si algo caracteriza a la hermosa Ciudad de Mendoza, además de sus pintorescos paisajes y lugares, son sus costumbres únicas como “la hora de la siesta”, la cual es sagrada para todos los mendocinos y, sin duda, sorprende a muchos turistas. Tras este descubrimiento, el joven mexicano ahora sabe que puede salir a vender sus burritos, pero que a partir de las 14 horas, las calles quedan desiertas.