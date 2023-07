Un auto lo chocó en Mendoza y el gesto del conductor lo sorprendió por completo: “Un tipazo”

Un choque suele ser una situación fea, para el olvido, pero lo que vivió un joven mendocino hizo que ese mal momento se transforme en una linda anécdota viral para Twitter. Axel fue víctima de un choque que llamó la atención en las redes por el gesto inesperado del responsable del siniestro vial.

La anécdota fue contada en la cuenta de Twitter de @axelgbondi y no tardó en viralizarse. La publicación tiene actualmente más de 48 mil likes y cientos de comentarios, destacando la actitud del otro conductor, además de mencionarle que así nacen las “buenas amistades”.

El inesperado gesto de un conductor luego de protagonizar un choque en Mendoza

“Hoy me chocaron, llamé a la grúa y tenían para dos horas de espera”, inicia su relato el joven en Twitter. Es que, tras el siniestro, el hombre que conducía el otro rodado descendió del vehículo y se hizo responsable de inmediato. Él mismo hizo la denuncia correspondiente y luego tuvo un gesto que llamó la atención de Axel, que quedó asombrado.

El joven compartió en Twitter su anécdota con el hombre que lo chocó. (Captura)

“Me prestó el cargador del celular y me dijo ‘ya vengo’”, escribió el joven, quien creyó que el hombre no volvería, pero finalmente sí lo hizo. “Fue a su casa a buscar el mate y me acompañó hasta que llegue la grúa”, contó y finalizó con un “tipazo” para describirlo.

El posteo no tardó en recolectar comentarios de todo tipo, principalmente destacando la actitud del otro sujeto. “Y hasta se tomaron selfies, qué buen choque”, “Así nació una buena amistad”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.