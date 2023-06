Viral: se quedó dormida en un colectivo y cuando se despertó le habían cortado el pelo

Los “storytimes” se han convertido en un tipo de video muy popular donde muchos usuarios de TikTok comparten desahogos y anécdotas sorprendentes. Esto fue lo que le sucedió a Carolina Moura, una mujer española que terminó con un corte de pelo inesperado después de quedarse dormida en un colectivo.

Carolina relató en un “storytime” que, después de ir al gimnasio, se subió al transporte público y se quedó dormida debido al gran cansancio que sentía. Durante el trayecto, escuchó cómo una madre regañaba a su hijo y luego rápidamente se bajaba del bondi. Carolina no relacionó esta situación con ella hasta que se tocó el cabello y se dio cuenta de que el niño le había cortado el pelo.

El momento se hizo viral de TikTok

La joven quedó en estado de shock y, al llegar a su casa, se percató de que el niño le había cortado más de 10 cm de cabello de una de sus trenzas. Sin más opción, tuvo que acudir a una peluquería para igualar la longitud de su cabello.

Por supuesto, el video se hizo viral y acumuló más de 5.3 millones de visitas. Los comentarios de los usuarios de TikTok no se hicieron esperar, y las opiniones estuvieron divididas. “¿En qué momento le permites a un niño llevar tijeras en el autobús?”, “Admiro tu autocontrol, yo ya estaría en estado de caos”, “momentos anticonceptivos”, “como madre, también hubiera huido, lo siento”, “si eso me pasara, tendría un ataque”, “es mi mayor miedo que me corten el cabello en la calle”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar.