La broma viral en TikTok que necesitó 12 kilos de mantequilla de maní

Corbin Millet es un joven estadounidense que se ha caracterizado por realizar bromas a sus padres y compartirlas en TikTok, pero tal parece que esta vez se excedió.

El video compartido por el estadounidense se viralizó en la red social con 40.5 millones de visualizaciones y la sorpresa de muchos usuarios por la broma.

La grabación del chico de 19 años muestra cómo quedó la cocina de su familia cubierta por completo con mantequilla de maní, una hazaña que le llevó alrededor de siete horas, según el New York Post.

El mismo medio estadounidense reseñó que el joven necesitó al menos 12 kilos de mantequilla de maní para llevar a cabo “la pesada broma” que causó casi 60 mil comentarios.

“Si lavar un cubierto con mantequilla de maní es una tortura, imaginen limpiar esa cocina”, “No es mi casa y estoy que me quiero mudar”, y “Parece una broma de Jim a Dwight en The Office”, fueron las respuestas más destacadas entre los usuarios.

Qué dijeron los padres de Corbin Millet

En la misma publicación del video viral, algunos internautas pidieron a Corbin que subiera la “segunda parte” o “la reacción de sus padres” frente a la broma con mantequilla de maní.

Nuevamente través de su cuenta @corbinnmillet, compartió un clip mostrando la reacción de su padre, quien se notó bastante molesto. Luego de esto, confesó que tardó entre tres y cuatro horas para limpiar toda la cocina.

En declaraciones al New York Post, el estadounidense afirmó que siempre hace bromas a sus padres y que lo “echaron un par de veces” de la casa, pero cambiaron un poco tras ver la popularidad de sus videos.

“Muchas personas me comparan con Bam Margera, lo cual es increíble que me comparen con alguien así, así que creo que a la gente le está gustando mi estilo de videos o, de lo contrario, no obtendría tantas vistas todo el tiempo”, confesó Corbin Millet, quien tiene casi 300 mil seguidores en TikTok.