El turf cuyano ya palpita el tradicional Gran Premio Santo Patrono Santiago, el cual se disputará el próximo domingo en el Hipódromo Andino desde las 17. El comunicado oficial destaca, desde la organización, que no podrá asistir público, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Se disputarán once carreras, la primera tendrá su largada a las 10. En total habrá 5 clásicos (3 largos y 2 cuadreros). Para la tradicional carrera de los 2.200 metros, que será a partir de las 17, todos apuntan al “Macklin” quien fue el ganador del Vendimia 2021, pero las apuestas también se centrarán en “Pulpinello”, “Elmaestrodelarte” y The Last Ilusion, este último fue el ganador del Vendimia 2020.

Volvieron las carreras al Hipódromo de Mendoza, con un marcado protocolo de distanciamiento. Jose Gutierrez | Los Andes

Los caballos y jockeys para el Santo Patrono Santiago

Clásico: “Santo Patrono Santiago” (10ma carrera - 2.200 metros - 17 horas): Optimist Boy (J. E. Alves S.); Costanzo (C. S. González); Pindariano (G. Tempesti); The Last Ilusion (J. Cano); Wedding Dubai (N. Aguirre); Global Poderoso (G. Calvente); Cruzado de Olvido (G. García); Macklin (D. Gómez); Elmaestrodelarte (J.C. Noriega); Darth Vader (F. Quinteros); Suban El Volumen (S. Quinteros); Vio Veces (C. López); Vertical Dubai (W. Escudero); Pulpinello (S. Fernández).