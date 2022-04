El amor de tres hermanas mendocinas a la hora de hablar del autismo llamó la atención de los usuarios de TikTok. “Mi hermano es autista” es el video que tiene miles de reproducciones en esa red social, en el que en minutos las jóvenes hablan de esta condición, desde otra mirada y perspectiva.

Emilia (24), Martina (21) y Julia (17) son de Guaymallén y su video lo vieron miles de personas, ya que obtuvo más de 210 mil “likes” y cientos de comentarios en los que las felicitaron por la forma de abordar el tema.

Aunque las tres se mostraron sorprendidas por el alcance de la publicación del usuario @fedepopgold, quien las invitó a grabar un video, que era más extenso, pero él supo acortar a los tiempos de TikTok.

“El gordo tiene autismo no verbal. Yo nunca he tenido una conversación con él”, comenta una de ellas al comienzo del video.

“Es la persona más tranparente y sincera que conozco. Si te ve llorando te seca las lágrimas, si tenés un moretón, aunque sea un moretón, va y te pone una curita porque é piensa que eso te cura”, describe otra a su hermano de 13 años, a quien lo llaman “el gordo” para cuidarlo.

Luego comentaron que la vida les ha cambiado de diferentes formas. “Parece re superficial, pero el día a día suma. Por ejemplo no poder ir a comer todos juntos, no poder hacer un viaje juntos. No poder subirnos a un micro o a un avión con él. El miedo a lo desconocido le puede despertar una crisis. Y además tiene hipersensibilidad auditiva”, describió Martina sobre situaciones cotidianas.

Luego, hablaron del futuro de su hermano, quien aún es chico pero algún día va a crercer. Ésta es quizás la parte del relato que más llamó la atención en TikTok, por la madurez de las tres al hablar de cómo afrontarán la adolescencia y adultez del “gordo”.

“Sé que vamos a estar siempre nosotras para él”, expresó Emilia. “Sé que el día de mañana, con la persona que me case, va a tener que aceptar que si el gordo tiene que venir conmigo y le tenemos que construír un cuarto al lado nuestro, lo va a tener que hacer porque es así”, dijo Julia con total seguridad.

Hermanas mendocinas hablan de autismo en TikTok. Foto: Captura de video.

“Me pone triste saber que no consiga el trabajo que él quiere, o al chico o a la chica que él quiera. Esas cosas que yo quiero para mi futuro las proyecto en él. Pero tal vez a él no le interesa ni casarse, ni trabajar, ni nada”, agregó Martina pensando en el futuro de su hermanito.

El futuro del pequeño con autismo ocupa a la familia

La familia del “gordo” es numerosa y él es el más chico. En total son 7 hermanos y todos están muy pendientes de él en el día a día, y ya piensan en su futuro. Cuando él tenía 3 años comenzaron a notar algunas conductas que les llamaron la atención y, tiempo después, luego de visitar profesionales de distintas especialidades, pudieron saber que era TEA.

Uno de los propósitos de ellos como familia es el de trabajar para lograr que él sea una persona independente. Aunque saben que existe una posibilidad de que no llegue a tener independencia total, pero en ese caso, estará toda su familia para acompañarlo en cada momento de su vida.

“Él necesita apoyos y hemos trabajado mucho para poder brindárselas para que él pueda lograr su independencia total”, comentó Emilia en diálogo con Vía Mendoza.

Hermanas mendocinas hablan de autismo en TikTok. Foto: Captura de video.

“El autismo es una condición que acompaña por el resto de la vida y cada edad por la que pasa el gordo implica generar nuevas herramientas, apoyos y colaborar para que cada día sea más independiente”, resaltó la joven.

Al mismo tiempo que destacó que las personas con autismo son capaces de lograr cualquier cosa, más allá de que cada uno necesita herramientas según su necesidad de apoyos para alcanzarlo. Como así también un apoyo de parte de la sociedad, que muchas veces discrimina sin saber y pone trabas.

“Que va a ser más difícil, seguramente. Hoy nos enfocamos en otras temáticas como la adolescencia, la sexualidad, el trabajo, su independencia futura... pensamientos que a medida que él va creciendo, van surgiendo. Es un constante crecimiento”, cerró Emilia.