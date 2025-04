Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Así lo determinó en 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas, con la intención de sensibilizar a la población sobre las condiciones del espectro autista.

“Los trastornos del espectro autista comprenden un grupo diverso de afecciones del neurodesarrollo que se manifiestan en la primera infancia. Muchas veces diagnosticadas años después, acompañan a las personas durante toda su vida”, explica la OMS.

Desde hace un tiempo y a raíz de los obstáculos que debió sortear Rodrigo Rey, arquero y capitán de Independiente, para que su hijo Benicio, que está dentro del espectro, fuera aceptado en una institución educativa, el club se comprometió con la causa.

Así las cosas, días atrás inauguró un palco especialmente adaptado para personas con neurodivergencias. Además, este miércoles compartió un video que permite ponerse en la piel de las personas con TEA y sentir cómo viven un partido de fútbol.

Desde la multitud caminando, la música fuerte, los gritos de los vendedores, los fuegos artificiales, los cánticos en la cancha y hasta el festejo de los goles tienen un impacto negativo.

“Así vive el partido una persona que está dentro del espectro autista. Uno de cada 36 chicos tiene autismo. Incluirlos es nuestra responsabilidad. Si aprendemos a sentir y festejar entre todos, la convivencia es posible”, señala el texto que acompaña al video.

Cómo es el palco de Independiente para neurodivergentes

Desde TEA Activa destacaron el palco de Independiente, señalando que “ofrece un ambiente tranquilo para disfrutar del partido de manera cómoda y segura, un refugio pensado para que todos puedan vivir la experiencia de ver un partido de fútbol en la cancha”.

El último domingo, Rodrigo Rey compartió un momento muy especial con su hijo y el histórico Pepé Santoro, como parte de la campaña de concientización de la que es parte. “No me alcanzan las palabras para agradecer por haber sido parte de este momento. Ver las expresiones de emoción y felicidad de cada uno de los que formamos parte de esto me llena el corazón. Como familia creemos mucho en construir puentes con amor, con empatía, haciendo y siendo parte de hechos que así lo representen”, escribió el arquero.