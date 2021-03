¿En el 2021 se puede no generar residuos? al parecer sí, pero es necesario modificar todos nuestros hábitos. Así como lo hizo Gabriela Fava, quien desde hace varios años adoptó un estilo de vida sustentable y amigable con el medioambiente. La mendocina es dueña de un almacén natural en Luján de Cuyo y, desde que lo abrió hace dos años, prácticamente no ha generado residuos. La clave está en reutilizar, compostar y reducir el uso de plásticos, entre otros cambios.

A Gabriela desde chica le llamó la atención el poder hacer su aporte para cuidar el medioambiente. Un libro en su infancia fue el puntapié inicial y con el tiempo fue adoptando diferentes hábitos para que ella y otros puedan contribuir a crear un mundo más sano.

Almacén sustentable sin generar residuos en Mendoza.

“No siento haber hecho un cambio porque para mi es una cuestión de toda la vida. Cuando era muy chica mi papá le regaló el libro ‘50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la tierra’ a mi hermana y en ese ahí explicaban lo que hoy la gente se empieza a plantear. Fue a principios de los ‘90 que supe que no estábamos haciendo bien las cosas y eso me marcó”, comentó la emprendedora a Vía Mendoza.

“Estudié ingeniería, hice mis materias optativas en una facultad de ambiente en el exterior, trabajé para una empresa de energías renovables y viendo que en el día a día era “difícil” ser sustentable, decidí crear Suco”, contó.

Pensó que era una buena idea tener un emprendimiento que no generara residuos, para demostrar que esto posible y para que otros pudieran animarse a hacerlo, ya que considera que con “pequeños cambios” se puede lograr.

Fue así que durante un largo viaje nació su idea de negocio libre de plásticos, con productos naturales y sin generar residuos.

En 2017 volvió a Mendoza y comenzó a montar su emprendimiento. Primero construyó el espacio con contenedores, mobiliario y vajilla reciclados. “La idea fue crear un nuevo modelo de negocio donde uno se hace cargo de sus residuos y desarrolla su actividad sin perjudicar al planeta ni la salud de la gente”, dijo Fava.

En el local ofrecen productos de dietética, elementos de higiene personal, elementos de limpieza para el hogar naturales, panes de masa madre, mermeladas y conservas gourmet, kefir, arepas, comida freezada para llevar y ensaladas de verdura orgánica, entre otros productos. Además, venden distintos tipos de café, jugos, licuados y helados naturales, variedades de té y de productos elaborados por ellos mismos.

“Siento que con Suco aporto mi semilla para que más personas vivan de modo más amigable y consciente con la salud y el planeta”. Y considera que eso hace que su negocio sea diferente a muchos porque absolutamente todo es natural y en el almacén no entregan nada en plásticos, porque así se aseguran de no generar residuos.

“Son dos años sin generar residuos en un negocio. Todavía no puedo cuantificarlo en cuánto no he generado, pero fue concebido de esta manera y eso para mi es lo mágico de este lugar”, resaltó la dueña de Suco.

Además, el local también está planteado como un espacio de educación y aprendizaje para el consumidor. “Todos vamos aprendiendo sobre esto”, dijo Gabriela.

“La gente se lleva a sus casas cosas compostables, reutilizables y retornables porque son frascos de vidrio que volvemos a usar. Y para las cosas que vendemos a granel, hay gente que trae sus frascos o se los damos gratis para que puedan volverlos a traer”, explicó.

“Elegimos todos los productos, uno por uno, para asegurarnos de que sean naturales. Y eso es lo que sugerimos cuando uno quiere hacer estos cambios, empezar a leer las etiquetas de lo que consumimos para darnos cuenta de todo lo que le estamos metiendo al cuerpo, que no tenemos idea qué es”.