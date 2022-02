Es reconfortante saber que el futuro está en manos de niños como Malena Villegas, la pequeña de 12 años que ama leer y quiere transmitirles ese gusto por los libros a otros chicos de diferentes edades. Fue por eso que creó un grupo de lectura y comparte a diario cuentos que lee a través de audios.

Con el apoyo de sus padres, la niña oriunda de Junín, formó hace poco más de un mes un grupo en WhatsApp donde todas las noches comparte una lectura con chicos de entre 5 y 6 años.

Malena Villegas junto a su mamá. Foto: Gentileza Yolanda Sadler.

“Desde chiquita me gusta leer y formar parte de los actos. Y un día me animé a leer un libro y me empezó a gustar”, contó Malena con total inocencia y seguridad acerca de dónde surgió este amor por los libros.

Es que no solo lee, sino que también escribe y ya tiene tres escritos propios. “Porque estoy creciendo” es el primero en el que habla de la adolescencia y los sentimientos que cambian en esa etapa. El otro es un cuento “Dulce misión”, y el último es “Espíritu libre”, una experiencia personal que tuvo con un caballo, basado en hechos reales.

Malena, una pequeña gran soñadora

Lo importante es que Malena no se quedó solo en el deseo, sino que hizo y hace todo lo posible para hacerlos realidad. El año pasado terminó la primaria en la escuela Manuel Blanco Encalada, y a punto de empezar el secundario, uno de sus objetivos es cultivar en otros la lectura.

Es ella quien se encarga de ir a la biblioteca, de seleccionar los cuentos y luego graba los audios que envía al grupo “Lectura para chicos”. Malena lo hace de forma desinteresada y se toma muy en serio la tarea de contar historias y compartir algo tan importante como la lectura con otros niños.

De hecho ya son más de 30 los niños que la escuchan con atención todos los días antes de irse a dormir y mantienen un ida y vuelta con la pequeña “Hada de los cuentos”, un título que le quedaría perfecto ya que hablamos del mundo de los cuentos para chicos.

“A mi me gusta y no me cuesta hacerlo. Y lo que quiero es que los niños desde chiquitos desarrollen la comprensión lectora y la imaginación”, dijo con gran madurez y entendimiento sobre la importancia de esto para la vida.

“Empecé a sacar libros de la biblioteca Pedro Bustos de Junín y vi que habían muchos para niños chiquitos y que eran entretenidos. Y a mi mamá se le ocurrió la idea de unir la lectura y los niños, que es otra cosa que me gusta mucho”, comentó sobre el inicio de este proyecto familiar.

“Y así hicimos el grupo de lectura para chicos, donde yo les mandó audios a los chicos contándoles cuentos, poesías, rimas y trabalenguas. Ellos me contestan y envían videos”, agregó.

Primero, arrancó compartiendo esta iniciativa con sus familiares y se fueron sumando otros papás que se enteraron. Actualmente en el grupo hay familias de Santa Fe, Ciudad de Mendoza, Junín y Rivadavia, con la posibilidad de que otros se sumen ingresando aquí.

Todos los días, cerca de las 23.30, envía los cuentos y luego recibe los audios y devoluciones de sus pequeños oyentes. Y Yolanda Sadler, la mamá de Malena, resaltó que lo hacen de forma desinteresada, ya que muchas veces le han consultado sobre este tema.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.