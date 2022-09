Tayesnén, el grupo que apuesta por la accesibilidad en la lectura presentará nuevos libros

Muchas veces no pensamos en las oportunidades del otro, en cuán accesible es realmente parte de nuestra cultura. Es por eso que el Grupo Tayesnén se dedica a poner su granito de arena para lograr un acceso universal a la información y la cultura. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Mendoza presentarán dos adaptaciones nuevas. Se trata de “Caballo en el Salitral” de Antonio Di Benedetto y “Palomas y Burritas” escrito por jóvenes privados de la libertad de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Su nombre proviene del termino huarpe “Tayesnén” que tiene dos acepciones, por un lado significa sanar y por el otro dar la libertad al otro. “Nos parece muy representativo, creemos que la lectura es eso, una herramienta sanadora, reparadora que da libertad.” le contó a Vía País Carlos Gutiérrez, uno de sus integrantes.

El grupo en la presentación del libro adaptado de Liliana Bodoc.

De esta forma, el grupo conformado a mediados del 2019, busca poder favorecer la accesibilidad de los textos escritos para que llegue la misma información a todas las personas, ya sean textos expositivos, literarios o informativos. “Hay muchísimas personas que quedan excluidas de la lectura, la lectura fácil trata de ser una rampa de accesibilidad para todos aquellos que presentan una dificultad en la misma”, detallaron.

Es así que en la Feria Internacional del Libro de Mendoza 2022 que se realiza desde el 2 al 11 de septiembre en el espacio cultural Julio Le Parc este grupo contará con la presentación de dos libros adaptados a lectura fácil. El jueves 8 a las 19 hs. en el Aula 7 del Espacio Le Parc presentarán la adaptación de “Caballo en el Salitral” en honor al centenario del nacimiento de Antonio Di Benedetto. mientras que el viernes 9 de septiembre presentarán “De Palomas y Burritas” a las 17 hs. en la sala Chalo Tulián del Le parc. Este último es un libro con textos y microrrelatos escritos por jóvenes privados de la libertad de la Unidad 6 del Servicio Peninteciario de Mendoza. A partir de un club de lectura los jóvenes escribieron sus textos que fueron adaptados a lectura fácil y así fue como surgió este libro.

Tayesnén presentará dos nuevos libros Foto: Tayesnén

A través de la venta de los libros en formato papel el grupo puede seguir solventando distintas adaptaciones. Carlos contó que “ese dinero va destinado a la reimpresión, gastos de imprenta, ilustración, distribución”. y además recalcó que a pesar de contar con todos sus libros en formato digital para que más personas puedan acceder, “El libro en formato físico aporta una experiencia totalmente diferente”.

Qué es la lectura fácil

La lectura fácil es un método de adaptación de textos que facilita la legibilidad y la comprensión de la lectura. Esta favorece la autonomía personal e inclusión social de las personas que tienen dificultad para leer formatos tradicionales.

Estas adaptaciones se realizan de acuerdo a pautas internacionales de legibilidad y comprensión lectora. La misma va dirigida a personas que tengan poco hábito lector, ya sea por discapacidad cognitiva del desarrollo, por discapacidad adquirida por algún traumatismo, a adultos mayores que tienen alteraciones por la misma edad, a jóvenes y adultos que han tenido escasa escolarización, a personas en situación de vulnerabilidad y personas inmigrantes que no leen o no hablan de manera fluida o eficiente la lengua. Carlos contó que “Es todo un abanico el que no tiene acceso a un texto convencional porque para ellos se les hace muy difícil la comprensión”.

Comenzó como un taller de lectura fácil para las personas de la Unidad Penal Nº6.

El objetivo de la lectura fácil es tratar de favorecer la accesibilidad de contenidos para que llegue la misma información a todas las personas. “Hay muchísimas personas que quedan excluidas de la lectura, la lectura fácil trata de ser una rampa de accesibilidad para todos aquellos que presentan una dificultad en la lectura” recalcó uno de los integrantes del grupo.

“ofrecer este tipo de textos es importantísimo porque cuando las personas tienen acceso a la literatura con lectura fácil, ellos van pidiendo más. Cuando ya leen mucho en lectura fácil la persona va desarrollando mejores hábitos lectores y esto permite que pasen a leer el formato común. Es muy importante y necesario que existan para que aquellas personas que presentan dificultad en la lectura puedan ser lectores autónomos, para que no siempre les estén leyendo y puedan ejercitar y comprender la lectura por si mismos”.

A través de su página web proponen una democratización de la lectura y comparten de manera gratuita todos los libros que han ido adaptando. “De eso se trata, de que sean accesibles inclusive para aquellas personas que no tienen dinero para comprar un libro, nuestro objetivo de poder acercar a la mayor cantidad de gente posible la lectura”.