La excesiva ingesta de alcohol en los jóvenes y la falta de conciencia a la hora de tomar el volante, son dos temas de larga data que preocupan a la sociedad. En San Carlos un grupo de amigos murió por un conductor en estado de ebriedad y la hermana de unos de ellos pidió que se reflexione.

Nadia Galdame, hermana de Gonzalo Gabriel Galdame (21) conocido como el Chapa, compartió un fuerte posteo en Facebook a poco más de un mes del fallecimiento de su hermano. La mujer se mostró “desesperada por tanto dolor que se está causando” y recibió un fuerte apoyo en esta red social.

“Hace un mes y unos días de la tragedia donde todos saben, murió mi hermano y otros chicos, y esta semana he pensado mucho... La verdad me duele cada día, cada segundo. También me duele que no estamos tomando conciencia”, comenzó la reflexión de Nadia.

La hermana de una de las víctimas fatales de la tragedia den San Carlos se mostró afligida porque los jóvenes no le temen a las consecuencias del alcohol, sobre todo de manejar alcoholizados.

“Todos los fines de semana hay accidentes por el alcohol, todos los fines de semana se toma y mucho.. ¿acaso no vieron el sufrimiento de las familias? ¿No sintieron como sufrió un pueblo completo? ¿Qué mas tiene q pasar para tomar conciencia?”, continuó Galdame.

Además, resaltó que “¿los chicos no vieron el sufrimiento de las madres, herman@s y demás familias? Los llamo a reflexionar, tomen.. no esta mal que lo hagan pero sepan controlarse y si manejan, no lo hagan”.

Además, aprovechó para pedir que la última opción sea agarrar un auto en estado de ebriedad. “Chicos sus papás NO los van retar si les llaman a cierta hora de la noche pidiendo q los busquen”, advirtió.

Y agregó: “Les aseguro que va a ser mejor que los llamen ustedes borrachos y no la policía avisando q algo les pasó”. “Más q alcohol TOMEN CONCIENCIA!!!”, cerró.

La tragedia en San Carlos en la que murieron 5 jóvenes

Gabriel Giorgio (19), Santiago Salinas Pérez (18), Bruno Bordín Cangas (21), Gonzalo Gabriel Galdame (21), alias Chapa y Cristian Artuso, son los cinco jóvenes que murieron en la tragedia de San Carlos, en la madrugada del 16 de octubre.

Fue a causa de un fuerte choque frontal entre dos automóviles que tuvo lugar sobre calle Ejército de los Andes, entre Combes y la bodega Montrabase.

Un Fiat Duna Weekend rojo, en el que iban a bordo Bordín, Giorgio, Salinas y Artuso, y un Hyundai Genesis gris, que tenía como ocupantes a Galdame y Gabriel Pettena.

Según informaron, el Fiat circulaba por calle Ejército de los Andes, en dirección al oeste, mientras que el Hyundai iba por la misma arteria, en sentido contrario. Los rondados impactaron de frente, provocándoles severas heridas a los ocupantes, y luego la mayoría murieron.