El jefe comunal de Lavalle, Roberto Righi volvió a insistir con algo que propuso en enero, bajo el lema “Lavalle Somos Todos” busca la minicipalización de servicios.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias ente el Concejo Deliberante lavallino afirmó que “Creo fuertemente que es hora de municipalizar los servicios básicos como el transporte, vialidad, agua y energía eléctrica”.

“Es hora de pensar en una reforma profunda de la estructura del estado que permita que los recursos estén a donde están las necesidades”, dijo el intendente del PJ Righi.

A principio de año Righi ya había lanzado la idea para que se empezara a debatir el tema del agua y por ese motivo propuso municipalizar el servicio para “lograr una prestación más eficiente y ágil”.

Cabe destacar que el agua es un recurso escaso y más en nuestra Provincia que está asentada en una zona semidesértica y viene desde hace años azotada por la sequía. La prestación del servicio en gran parte de la provincia está en manos de Aguas Mendocinas pero en algunos departamentos, las comunas son las operadoras para llegar a los vecinos.

“Hay que municipalizar los servicios porque somos los que estamos en la trinchera, el vecino busca la respuesta en el intendente, no en el gobernador o en el presidente. Si necesitan una calle, un colectivo, agua o luz vienen a la municipalidad. Yo propongo esto basado en mis años de experiencia en la gestión. Cuando alguien hace un reclamo no tenemos margen para solucionarlo aunque pongamos la mano de obra y los materiales porque la decisión no la tomamos nosotros”, explicó Righi en aquel momento. Fuente Los Andes