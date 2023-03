Piquetes en Mendoza: detuvieron a dirigentes del Polo Obrero, siguen las marchas y hay tensión

Mendoza continúa con días tensos entre las marchas de la Unidad Piquetera de Mendoza, la interrupción de planes sociales por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, calles valladas, mucho despliegue policial y la detención de los dirigentes del Polo Obrero, Martín Rodríguez y Lorena Torres.

Este miércoles, la agrupación piquetera realizó una marcha por avenida San Martín, en pleno centro de Mendoza, donde hubo máxima tensión entre manifestantes y grupos policiales, donde se destacó el vallado en los límites de plaza Independencia donde se frustró el acampe.

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta imputó a Martín Rodríguez y a Lorena Torres por “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte público”

Detención de los dirigentes

Desde las máxima esferas de la seguridad de Mendoza, destacaron que tenían las órdenes de detención de los dirigentes.

“Teníamos dos órdenes de detención para Martín Rodríguez y Lorena Torres, por resistencia. Es decir, habían reiterado el delito de cortar calles”, confirmó el ministro de Seguridad, Raúl Levrino. “En cada acción que llevan adelante para manifestarse, hacemos las acciones correspondientes para que sean imputados, y como han sido imputados en varias oportunidades, se procedió a la detención”, confirmó a Cadena 3.

En tanto, Alejandro Gullé (procurador de Mendoza) destacó: “Esto no es nuevo. No es el primer caso. Hemos tenido detenidos dirigentes sindicales. Siempre hemos actuado de la misma manera. No vamos a permitir que se corten calles porque es un delito”.

Las manifestaciones se realizan en todo el país por la interrupción de planes sociales por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, además del “ajuste en alimentos”. Pero en Mendoza se intensificaron los reclamos debido a la detención de los dirigentes.

Así detuvieron al dirigente del Polo Obrero

Imputación a los dirigentes detenidos

El fiscal Fernando Giunta imputó a Martin Rodríguez y Lorena Torres por el delito de Entorpecimiento del Normal Funcionamiento del Transporte Público, artículo 194 del Código Procesal Penal.

Martín Rodríguez, el dirigente detendio e imputado por la Justicia de Mendoza.. Foto: Orlando Pelichotti

Mientras se confirmaron la bajas de Potenciar Trabajo, la dirigencia de la organización piquetera destacó que: “La ministra Victoria Tolosa Paz ha negado dar respuesta a las bajas injustificadas en los Potenciar Trabajo y el ajuste en los alimentos y nos empuja a una nueva jornada de cortes y piquetes. El ajuste destruye los salario, jubilación, y los ingresos fijos de todos los trabajadores”, remarca el la publicación de la organización nacional.

Marcha, reclamos y tensión en las calles de Mendoza

Una nueva manifestación de Unidad Piquetera de Mendoza quien reclama la urgente liberación de los dirigentes detenidos. Foto: Valentina Porta - Vía Mendoza

Los manifestantes hicieron sentir sus reclamos en las calles de Mendoza.

Habló el dirigente nacional Eduardo “Chiquito” Belliboni

El dirigente Eduardo “Chiquito” Belliboni fue el principal orador en el acto en Casa de Mendoza, donde una concentración reclamó la libertad de los compañeros detenidos en Mendoza en el marco de la jornada nacional piquetera.