La presidenta del PRO Patricia Bullrich que se encuentra en Mendoza para presentar su libro “Guerra sin cuartel”, ofreció una conferencia de prensa acompañada por Omar de Marchi, presidente del PRO mendocino.

Bullrich comentó que Alberto Fernández “ha tomado la decisión de representar” al kirchnerismo y resaltó que el Presidente “ha tenido la oportunidad de ser distinto y en un año no lo ha demostrado”.

En relación a la vacunación que se lleva adelante en el país, la presidenta del partido Patricia Bullrich criticó con dureza al gobierno de Alberto Fernández por la cantidad de personas que se han vacunado en el país y comparó los números de Argentina y Chile mediante un gráfico y atribuyó a la participación de La Cámpora el mal resultado que se tiene Argentina. Bullrich dijo que el país trasandino lleva vacunadas a más de un millón de personas, mientras que en Argentina son 352 mil.

Además, criticó al Gobierno nacional por la situación económica y por excluir al gobernador Rodolfo Suarez de la misión oficial a Chile.

En relación al “ninguneo” a Suarez, quien no fue invitado a la visita que tuvo Fernández hace días en Chile, la presidenta del PRO apuntó que “el Presidente busca favorecer sólo a aquellos que son de su partido y no se da cuenta que deja afuera a un pueblo que no se merece ese trato”. Y Luego agregó: “No sé si gobierna el kirchnerismo duro o Fernández se adapta a lo que le conviene porque es lo que él cree que le da más poder. No veo que haya marcado la diferencia”, consideró.

La exministra de Seguridad de la gestión macrista comentó que Alberto Fernández “ha tomado la decisión de representar” al kirchnerismo. En este punto señaló que el Presidente “ha tenido la oportunidad de ser distinto y en un año no lo ha demostrado”.

Elecciones PASO

Patricia Bullrich, también insistió para que el Gobierno nacional defina el cronograma electoral y pidió que “no cambien las reglas”. Y agregó, “Ahora la máxima preocupación es el 2021. Si hoy nos ponemos a discutir que vamos a hacer en el 2023 lo que haríamos es achicar el proyecto del PRO a nuestras propias ganas y no conducir a un conjunto”.

Luego de la conferencia, la presidenta del PRO se reunió con el gobernador Rodolfo Suarez y por la tarde invitó al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, a la presentación de su libro.