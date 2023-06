PASO en Mendoza: conocé a ‘Porota’, la mujer que cumplirá 101 años y sigue yendo a votar por una promesa

Esta no es una nota más sobre abuelos que desean ir a votar. Se trata de María Irma, una mendocina que está por cumplir 101 años y que por una promesa a su padre, votará en estas PASO Mendoza 2023.

Para estas PASO en Mendoza 2023, la señora –más conocida como “Doña Porota”, esbelta y de buen estado de salud- dice que prefiere ir acompañada de su hijo ya que ante el nuevo formato de boletas necesitará de asesoramiento.

Irma, según publicó MDZ Online irá hoy a ejercer su derecho: “Esperemos que sea un lindo día”.

Luego “mi hijo sabrá lo que va a ser de mí, porque él me va a llevar. Yo no tengo planes, porque nunca me gusta organizar cosas para después”, aseguró en tono de broma, pensando en un almuerzo consecuente.

Y ¿por qué sigue votando a su edad? Esta podría ser la consulta de muchos jóvenes que sienten como obligación este deber, más que como derecho.

Irma con sus hijos esperando ir a votar. Foto: Gentileza Julián Crowe de MDZ

Y es que María Irma vivió todo el proceso de la democracia, sobre todo cuando la mujer comenzó a tener injerencia a la decisión del pueblo, con la Ley Saenz Peña y la modificación con el sufragio femenino en 1947.

Sobre aquella época, Irma contó que de niña tuvo un tutor que le hizo conocer la política de cerca. Y si bien confiesa que desconoce la actual, tiene algo más fuerte que la lleva a votar.

“Le hice una promesa a mi papá, que me decía en el hospital que no me olvidara de ir a votar, y yo le prometí que mientras pueda, iré a ejercer el voto”, comentó emocionada al recordar a su padre.

Por eso, este domingo no será la excepción y una vez más, irá a su escuela a votar como su corazón manda y pensando en el futuro de sus hijos, nietos y bisnietos.