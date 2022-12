“Nuestro mundo en motocicleta”: conocé la historia de Nazareno, el mendocino que hizo miles de kilómetros sobre dos ruedas

Nazareno Mannuele es un hombre de 69 años, oriundo de Mendoza y hace 40 años decidió mudarse a Australia, lugar en el que reside todavía, pero una experiencia que marcó su historia de vida es que, 30 años atrás, viajó en su motocicleta por el mundo.

Mannuele se encuentra en Sídney y trabaja como dibujante técnico. Antes de mudarse a Australia, el mendocino vivió tres años y medio en Brasil, pero no le gustó el estilo de vida. En una entrevista con Vía País dijo que desde joven siempre tuvo el deseo de viajar, de conocer lugares diferentes.

“Se presentó la oportunidad de viajar a Brasil con un trabajito que conseguí y decidí irme y probar suerte. Allá me gustaba la parte laboral pero no me gustaba el estilo de vida”, entonces “apliqué para la residencia en Australia, me la aceptaron, así que me vine para acá”, relató el hombre.

Finalmente en el 80 Nazareno estuvo dos años en Australia, después se volvió a Mendoza pensando que “se iban a acomodar las cosas”, pero la situación “no había cambiado mucho”. Por eso, en el 82 el hombre se casó en su provincia natal y se fue a vivir al país de Oceanía con su ahora ex- mujer. “Viví mucho tiempo con ella, tuvimos tres hijas, después nos separamos y cada uno siguió con sus cosas”, enunció el viajero.

Nazareno viajando por el mundo. Foto: Nazareno Mannuele

Mientras estaba en Mendoza, Mannuele había leído la historia de un muchacho que andaba por el mundo en motocicleta en un diario local. “Eso me impactó mucho, me causó una buena impresión y me dio esa idea de algún día hacer una cosa similar”, expresó el hombre.

Cuando recién volvió a Australia con la mamá de sus hijas, Nazareno ya estaba planificando el futuro viaje, buscaba todo tipo de información que podría ser útil para uno de sus mayores deseos: recolectó mapas, calculó distancias y se imaginaba visitar muchos países para conocer personas de otras culturas.

El viaje soñado: recorrer el mundo en motocicleta

En 1987 Nazareno empezó a vivir un viaje que quedará en su memoria por el resto de su vida. El 10 de septiembre de ese año el mendocino llegó a Los Ángeles, Estados Unidos junto a su pareja para comprar una motocicleta que lo iba a llevar a recorrer el mundo.

Cinco días después de recorrer varias concesionarias, la pareja se decidió y compraron una Honda Goldwing GL1200 Aspencade 1987 color negro. Esa jornada recorrieron 141 kilómetros. “Compramos la moto y comenzamos a andar por Estados Unidos, Canadá, Argentina. Cuando llegó la época de irme a África ella no fue conmigo, fui solo”, reveló Nazareno.

El aventurero no hizo el viaje completo con su mujer. “La parte de Mendoza hasta Ushuaia la hice solo, todo Brasil la hice solo y desde Brasil me fui a Sudáfrica y ahí subí todo hasta Europa, solo también”, contó.

Nazareno Mannuele viajando por la Panamericana. Foto: Nazareno Mannuele

Al llegar a Europa se volvió a juntar con la mamá de sus hijas y se quedaron un tiempo. “Cuando me fui de Europa hacia el este, pasé Hungría, ella se volvió a Sídney y yo seguí hasta la India. Eso en diferentes etapas”, relató el mendocino.

El viaje fue llevado a cabo en diferentes tramos. Por ejemplo, en Estados Unidos Nazareno dejó su moto en un depósito, volvió a Sídney para trabajar y después regresó a buscar su motocicleta y seguir viaje.

“El viaje en sí duró tres años, pero viajando fueron casi dos años porque hubo etapas“. También, “en Mendoza yo dejé la moto y volví a Sídney para seguir trabajando y después volví a continuar”, agregó.

Desde que Mannuele retomó en Mendoza con destino a Sudáfrica, lo hizo de un solo trecho hasta llegar a Australia, lugar en el que vive actualmente. “La última etapa fue casi más de un año andando continuamente. Esa fue la parte más dura”, aseguró el hombre.

Nazareno Mannuele conociendo gente de diferentes partes del mundo. Foto: Nazareno Mannuele

La pasión por la motocicleta desde la adolescencia

Nazareno comenzó a tener atracción por las motos en su adolescencia, cuando condujo una Puma 98 cc, “en ese tiempo era posiblemente la moto más popular en Mendoza”, detalló el mendocino en su libro “Nuestro Mundo en motocicleta”.

Pese a que su madre no estaba muy de acuerdo, a los 20 años el aventurero se compró su primera moto y la alegría fue inmensa por cumplir un gran sueño. Con esta moto, Mannuele hizo su primer viaje internacional en moto hasta Viña del Mar, Chile y estuvo acompañado por un amigo. “Siempre me gustaron las motocicletas, desde muy joven”, reveló Nazareno a Vía País.

De todas formas, la familia “nunca dijo nada” y respetó la decisión de Nazareno. “Mi preocupación mayor era lograr que mi mujer en esa época me acompañara, estuviera de acuerdo, porque la idea en realidad era mía, pero ella tomó la decisión de acompañarme y lo hizo mientras pudo”, contó el mendocino.

Al ser consultado sobre que siente al andar en moto, Mannuele aseguró que es de mucha satisfacción. “A mí lo que me agrada mucho es el aire. Primero que uno está en contacto con la naturaleza, yo he pasado por bosques o lugares donde se siente el olor a los pinos o a flores. Esa naturaleza, ese contacto directo con el aire, con el viento, con la arena, con el sol, uno no puede tener esa experiencia andando en un vehículo”, concluyó Nazareno.

