En medio del anuncio de las restricciones en el país, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a encender la polémica por las vacunas. Precisamente, el funcionario de Alberto Fernández, dijo que tanto la Ciudad de Buenos Aires, como las provincias y los privados pueden comprar vacunas.

Cafiero había dicho en su momento que solo Nación podía comprar vacunas, y ahora cambió su propio discurso, algo que llamó la atención de la oposición y de los gobiernos opositores como Mendoza. “Hay un error que se está magnificando y por ahí uno no se detiene a explicar todo. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina”, dijo Cafiero en diálogo con TN.

(Presidencia/Archivo).

“En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro; no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”. Y continuó: “Con el nivel de escasez que hay, estas son las vacunas que se están consiguiendo” y sostuvo que “cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes”.

En Mendoza no cayeron bien las palabras del jefe de Gabinete, y desde el Ejecutivo indicaron a diario El Sol que “es una gran utopía de Cafiero”. Y agregaron: “Es una manera fácil de sacarse la responsabilidad por la mala gestión que han hecho”.

El Gobernador explicó en diciembre del 2020 que había contactado a “laboratorios del mundo para ver si Mendoza puede comprar vacunas”. Pero, en enero explicó que la provincia no tenía muchas posibilidades de comprarlas: “Mendoza no puede comprar vacuna porque no hay mercado. Hemos hecho las gestiones con laboratorios pero hoy dependemos de las vacunas que nos de la Nación”.

Cornejo y Petri le respondieron a Cafiero

Tras conocer las palabras de Cafiero, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Luis Petri y Alfredo Cornejo, salieron a contestarle. Ambos pidieron que aprueben en Nación el proyecto de ley que ambos presentaron sobre las vacunas.

“Acorralados, sin plan de vacunación, ni vacunas, ahora Cafiero dice que: Las provincias pueden comprar vacunas por su cuenta. Aprueben la ley que presentamos con ⁦@alfredocornejo para garantizarlo en las condiciones que lo hace el Gobierno Nacional”, indicó Petri.

Por su parte, Alfredo Cornejo expresó: “La contradicción es el síntoma más claro de la improvisación y la mentira. @Santicafiero tres meses atrás negaba que las provincias pudieran comprar vacunas. Pero hoy parece que sí pueden. El relato demuestra la falta de estrategia sanitaria”.