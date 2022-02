Impregnado del fútbol callejero, de las canchas del club del barrio, Matías Fuentes sentía la necesidad de explorar un nuevo fútbol, y comenzó a idear su sueño, el de jugar en un club grande de AFA.

Matías junto a su padre Carlos Fuentes, su madre Paula y Sofía, su hermana posando en el ingreso a Boca Juniors. Foto: redes sociales

Un día, Matías, con 12 años habló con su padre Carlos Mauricio Fuentes, hombre que supo atajar penales en su vida como arquero en Cuadro Benegas, pero aquel remate verbal de su hijo, lo dejó sin aire. Rápido de reflejos, aceptó la propuesta de su hijo, y “comenzó el camino hacia Buenos Aires”, remarcó Carlos Fuentes a Vía Mendoza.

Su abuelo, Carlos Fuentes, lo llevó a una prueba que hacía River Plate en San Rafael, donde fue elegido por los entrenadores del Millonario para integrar las inferiores del club de Núñez.

Carlos: “Veníamos llorando, no teníamos una confirmación”

River había fichado a Matías, pero en ningún momento le confirmaron si quedaba definitivamente o no. Fueron 3 años de viajes con una pandemia por Covid-19, en el medio complicando aún más las cosas. “Hemos viajado mucho a Buenos Aires, pero el regreso era desgarrador ya que veníamos llorando”, remarca Carlos en relación a la desilusión que traía junto a su hijo.

Llegó 2021 y fueron por una respuesta definitiva: “Viajamos una sola vez en agosto y le pedimos la decisión final a River. A la semana me dijeron que no se podía quedar”, recordó Carlos.

Pero la lucha de Matías continuó y apareció una nueva oportunidad en una prueba de Boca Juniors que se realizó en Lavalle. Fue una vez más el abuelo Carlos quien lo llevó.

“A los entrenadores de Boca les gustó el desempeño de Matías, pero el abuelo le dijo que estaba fichado en River. De todas formas le remarcaron que lo tenían en cuenta”, detalló Carlos, a lo que confirmó: “En noviembre me llama la gente de Boca que querían ver jugar a Matías. Estuvimos una semana en Boca y al tercer día me confirmaron que quedaba en el club”.

Matías Fuentes en el vestuario de Boca Juniors, Foto: Redes sociales

Matías jugaba de enganche y en Boca juega de “9″

Matías con 15 años y un 1.83 metros ya vive en la pensión de Boca Juniors, “Extraña un poco pero hablamos todos los días y sabe del sacrificio que hicimos todos, principalmente los abuelos (Mirella, Alberto, Suli y Carlos), del sacrificio de la familia ya que no somos de contar con un poder adquisitivo alto. Pero en realidad ya se adaptó y vive su sueño hecho realidad”, describió orgulloso Carlos.

Matías Fuentes, jugador de las inferiores de Boca Juniors junto a su familia. Foto: Redes sociales

Matías comenzó jugando de volante y pasó a desempeñarse como enganche, pero “en Boca lo están haciendo jugar de 9 y él remarcó que se siente cómodo. No es fácil afrontar una realidad como la que le tocó a Matías, sabiendo que los dos clubes más grandes del fútbol argentino lo eligieron. No le pasa a todos y estamos orgulloso de que eso sucediera. La decisión no fue fácil”.

La vida de Matías Fuentes se va encaminando hacia el sueño sagrado, jugar en Primera de AFA, y todo gracias al sacrificio entrega y lucha de toda una familia. El resto lo escribirá el futuro.

Ingresando a Boca Juniors

Matías Fuentes, debut en Cuadro Benegas