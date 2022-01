Un sanrafaelino la está rompiendo dentro del cine internacional como actor de películas xxx. Se trata de Cristian Sánchez, un joven que se animó a cumplir su sueño y romper con los miedos que tenía sobre los estereotipos y comentarios ajenos.

El joven de 36 años es oriundo de San Rafael, hijo de una familia de trabajadores de la tierra. Creció bajo una mirada conservadora, por lo que cuando quiso introducirse a la industria pornográfica, tuvo miedo de lo que dirían sus familiares y amigos.

No obstante, se desafió a seguir su sueño y a su sorpresa, recibió el apoyo de su familia. Dentro del mundo pornográfico es conocido como “Cristian Sam” y tiene más de 195 mil seguidores en sus redes sociales.

Un sueño por cumplir y estereotipos por romper

Cristian creció en base a las enseñanzas conservadoras de su familia. Proviene un pueblo de San Rafael y sus padres se dedicaban a cuidar de la tierra, y considera a su infancia y adolescencia alegre pero humilde.

En el 2005, el joven se mudó de San Rafael para estudiar en la Universidad en San Luis. “Me perfilaba para convertirme en Ingeniero de Geología, hasta que tiempo más tarde me di cuenta de que no era lo mío”, contó Cristian a InfoYa.

Fue en esa época de incertidumbre que recordó su pasión y curiosidad por la industria pornográfica. “Me parecía maravilloso, no tenía prejuicios sobre el trabajo; sí los tenía conmigo”, detalló. Comenzó a mandar su currículum para el trabajo, pero lo mantuvo en silencio.

Es conocido como "Cristian Sam" dentro de la industria pornográfica. Foto: Cristian Sánchez

El joven estaba envuelto de estereotipos morales y prejuicios, además tenía miedo de lo que dirán sus familiares y amigos. “Todo esto me frenó durante un buen tiempo. Mi crianza en San Rafael estuvo ligado al conservadurismo típico de pueblos pequeños, donde la mirada del otro sobre uno es clave”, confesó.

Fue tanto el peso que sentía sobre el posible rechazo de su familia que renunció a su primer contrato profesional en una película pornográfica homosexual: “A dos días de empezar a grabar dije que no podía, que no lo iba a hacer por el miedo a lo que fueran a decir, por pensar en mi familia y amigos”.

Lo que Cristian no sabía era que su familia ya se había enterado de su nuevo trabajo y lo apoyaban por completo. El joven recuerda que el día que había elegido para contarles, desviaba mucho el tema, hasta que su hermana lo interrumpió.

“En un momento, mi hermana me dice que ya sabían que era un actor porno, que ya les había llegado un video y que estaban orgullosos de mí”, recordó el sanrafaelino.

Sobre la industria pornográfica

Cristian ya lleva un buen tiempo como actor porno y ha logrado establecerse dentro de la industria. Se siente cómodo y sabe bien donde está trabajando.

“El porno es ficción, más allá de que en muchas producciones hay penetración, no se hace otra cosa más que representar fantasías. No significa que quienes ven esto deben hacerlo, es como cualquier otro tipo de rodaje”, explicó.

El joven comentó que es un ambiente muy seguro, donde la comodidad y salud del actor es primordial. En las escenas suele haber mucha gente, pero la cantidad se reduce en el momento del acto sexual. Además, se testean constantemente para verificar que no hayan enfermedades de transmisión sexual.

El joven está agradecido por el camino que ha atravesado para llegar hasta acá, logrando cumplir sus deseos. Foto: Cristian Sánchez

En este tiempo de Covid, se realizan hisopados regularmente y antes de rodar se aíslan unos días para asegurarse protegerse del virus. Asimismo, la mayor cantidad de audiciones y casting se hacen a través de plataformas virtuales.

Se siente muy contento dentro de su área de trabajo y está orgulloso de sí mismo por animarse a cumplir su sueño y anima a los demás mendocinos a arriesgarse a perseguir sus ideas, aún las más alocadas.

“Cada vez que encuentro la oportunidad le digo a todos que se la jueguen y vayan por ellos, que el que quiere algo y lucha, lo consigue”, concluyó el sanrafaelino.