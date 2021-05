Las Heras aprobó un proyecto presentado por un concejal de dicho departamenro, Hernán Quevedo, en el cual propone que se instalen cambiadores de bebés en los baños de hombres.

El 16 de abril el concejo deliberante aprobó el proyecto, ya que consideran importante que tanto hombres y mujeres tengan cambiadores de bebés en los baños públicos.

Este año comenzarán con la adaptación de esta medida, no será obligatorio contar con estos elementos hasta el año próximo.

“A mi me ha sucedido cuando he salido solo con mi hija, no he encontrado donde cambiarla. Mientras los cambiadores están en los baños de mujeres, la única posibilidad de cambiarle los pañales a mi bebé ha sido sentarme en un café y cambiarla en una silla”, comentó Quevedo a la hora de presentar su proyecto.

Además, el concejal asegura que esta nueva medida casi no genera gastos y trae muchos beneficios para el cuidados de los niños y niñas.