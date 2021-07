Mendoza tendrá su primer porno feminista y será un mendocino quien lo hará realidad. Es Luciano Baca, de 31 años, el director y productor de la película porno. Trabajará con una empresa internacional para hacer una producción erótica que tendrá como fin el romper con el clásico concepto de pornografía, basado en las fantasías sexuales masculinas.

El joven ya tiene una amplia experiencia en el ámbito audiovisual. En esta oportunidad estará dirigiendo una película erótica en Mendoza. Aún no hay muchos detalles de la producción - no hay fecha y lugar confirmado de estreno - pero sí se sabe que están en la fase de castings y audiciones.

Lucciano Art, el nombre artístico del director mendocino, detalló que no puede decir mucho del filme erótico, ya que hay un acuerdo de confidencialidad, pero sí confirmó que la producción está buscando las estrellas del porno.

Mendocino dirigirá una película "porno feminista" Gentileza

“Pero estamos haciendo un primer casting abierto, recibiendo las solicitudes de quienes se inscriben. Luego se hace un filtro de las solicitudes que llegan y cuando llegamos a cierto número de personas de interés, se comunica individualmente donde es el casting presencial”, reveló Baca a Los Andes.

El director fue bien claro en expresar que con está película pornográfica quiere romper los esquemas de lo que tradicionalmente ha sido una película erótica. No solamente aseguró que los actores tendrán pago equitativo (algo impensable para muchas actrices porno), sino que también se buscará que el placer pueda enfocarse un poco más en la mujer y menos en la fantasía masculina.

“Es importante dejar en claro que en la película y en su rodaje no habrá nada inesperado, nada que no se haya hablado de antemano y se van a usar preservativos”, detalló Luciano.

Luciano inclusive resaltó que los actores que quieran audicionar no necesitariamente requieren de experiencia previa de actuación, aunque si es deseable. “No hay que tener miedos y vencer ciertos tabúes. De hecho, si hay nervios en el momento de la escena, eso no debería significar un drama y hasta puede sumar. De hecho, si el mismo encuentro sexual no termina como uno lo espera, suma. Porque es la realidad misma lo que se trata de representar. Y de deconstruir y terminar la concepción tradicional del porno, centrada en el disfrute masculino”, explicó el director.

Para participar de la producción erótica, el interesado o interesada simplemente deberá llenar este formulario virtual mediante este link. También se pueden enviar consultas al mail de la productora warmupcinema@gmail.com. El casting esta abierto para todos los que quieran participar, de todo el país. Se puede seguir el proceso de la película porno no machista, a través del Instagram de la productora.