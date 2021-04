Este miércoles por la mañana, legisladores de la oposición se presentaron en la Casa de Gobierno en busca de que la Ministra de Salud, Ana María Nadal, se reúna con ellos para que les informe sobre el estado del sistema sanitario en la provincia.

Sin embargo, no fueron recibidos por la ministra y tuvieron que dejar el documento en manos de otra persona para que se analice su pedido.

“Después de una hora de espera nos confirman que no nos va a recibir la ministra. La hemos citado más de seis veces en lo que va del año. Nos parece bochornoso que los legisladores de la oposición no puedan tener un diálogo con la ministra”, comentó Lucas Ilardo, presidente del bloque del senado.

Además, los legisladores reclamaron por otros pedidos que han hecho y no han obtenido una respuesta. “La situación es caótica, hemos venido a pedir explicaciones. Es un gobierno que se caracteriza por ministros que no hablan y no dan explicaciones”.