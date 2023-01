La mendocina Estefanía Banini se recibió de DT, a poco del Mundial femenino y de colgar los botines

Fue un balde de agua fría cuando Estefanía Banini avisó en una entrevista con Via País previamente a la Copa América, que -si clasificaban- el próximo Mundial Australia/Nueva Zelanda sería el último que jugaría. Y seis meses después, pensando en el futuro, y a sus 37 años, la mendocina que supo conquistar corazones en cada club y país que pisó, nos vuelve a ilusionar con que podría seguir vinculada a la Selección: anunció que ya tiene título de entrenadora.

Estefanía Banini en la Selección Argentina y junto al campeón mundial, Lionel Messi. Foto: Instagram

“Gracias @atfacva donde lo obtuve. Recuerdo muy cariñoso a @tocajuniorsfc que me dio la oportunidad de empezar ese hermoso camino”, agregó la mediocampista que se inició en el fútbol de once en Las Pumas, pasando luego al Colo Colo donde se coronó con varios títulos locales, un Sudamericano, Copas Libertadores, además de ser Balón de Oro en una de las ediciones del torneo chileno.

El posteo de Estefanía Banini tras recibirse de DT. Foto: Instagram

Luego emigró al National Women’s Soccer League, para jugar en el Washington Spirits, y donde conoció al club fundado por argentinos en USA, Toco Juniors. Allí Banini fue invitada para entrenar a niñas, adolescentes y hasta madres, sintiéndose como en casa, rodeada del afecto argento y quedándose con esos momentos como los mejores recuerdos en ese país.

Estefanía Banini en el Atlético de Madrid Foto: Instagram

Cabe aclarar que Banini, en aquel entonces había dejado de cursar la carrera de Educación Física, iniciada en Argentina e interrumpida por su presente deportivo. Sin embargo, y teniendo en mente que su camino siempre estaría enlazado a un campo de juego, redireccionó su educación en la carrera de director técnico.

Estefanía Banini en la Selección Argentina. Foto: Instagram

Lo hizo mediante la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino estando ya en España, jugando en el Atlético de Madrid (NdR: también lo hizo para el Levante y Valencia). Y si bien ya tenía las materia aprobadas (cursando virtualmente) el trabajo final debió hacerlo presencial. Por lo cual, a fines de este 2022, y en una fugaz visita a la Argentina, aprovechó para cerrar su ciclo y recibirse de entrenadora. ¡¡¡Felicitaciones Estefi!!!

Estefanía Banini con divisiones inferiores, de Toca Juniors FC, de Estados Unidos. Foto: Instagram

El relato de Banini de cómo cuándo salió la idea de dirigir

Estefanía Banini se quedó con muy lindos recuerdos durante su paso por Estados Unidos. Hizo vínculo con un grupo de argentinos que fundaron un club para reunirse y compartir, atenuando lo dejado en Argentina: ese sentir especial por el fútbol, el club, la comunidad, los afectos y las comidas típicas que tantos nos caracteriza.

La mendocina explicó cómo surgió la idea de dirigir a equipos de fútbol femenino, gracias al club Toca Juniors FC.

Estefanía Banini formó parte de la Selección Argentina sub 17, sub 20, en la Mayor disputó la Copa América 2018 clasificando al Mundial de Rusia 2019 y la Copa América 2022, por lo cual irá al Mundial de Australia/Nueva Zelanda 2023, en julio próximo. Además fue Once de FIFPro 2021 y fue incluida en el Equipo Ideal de Sudamérica de la Década 2011-2020.