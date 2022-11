Quien es la entrenadora mendocina que le dijo “no” a un equipo Profesional de la AFA por amor a la camiseta

Silvana Villalobos, actual técnica de Las Pumas en fútbol femenino y de Rodeo del Medio en varones rechazó una gran oferta para el avance en su carrera profesional. Tenía todo arreglado para dirigir un equipo del fútbol femenino de AFA y tras un partido crucial, su decisión cambió.

Silvana Villalobos es una de las entrenadoras de fútbol más queridas y valoradas en Mendoza, no sólo por dirigir a Las Pumas llevándolas hacia la corona varias veces y clasificando para la Copa Federal; sino que también dirige al masculino, actualmente en Rodeo del Medio, con resultados importantes y pase al Torneo Federal.

Festejo de Las Pumas Foto: Festejo de Las Pumas

No obstante, en esta última mitad del año, los logros sorprendieron incluso a la propia DT y cofundadora de un club exclusivo para féminas, por el campañón en todas sus categorías: ya ganó la final de Copa Mendoza y esta tarde juega la final de Liga Mendocina. A esto se le suma que Las Pumas definen campeonatos en sub 15, sub 17 y sub 20. Y en el torneo de futsal de Fefusa, también juega por el título.

El reconocimiento de su basta experiencia ya no es solo nacional sino que pasa fronteras. Por lo que a muchos clubes les tienta tenerla en el banco para que haga lo que sabe hacer: transmitir conocimientos técnicos, tácticos, pasión, identidad y formar cabezas ganadoras; no por algo desde el 2004 le aporta a la Selección con jugadoras de su semillero, destacándose el de Estefanía Banini, actual jugadora del Atlético de Madrid y del Seleccionado Nacional que jugará el Mundial el año próximo.

Silvana Villalobos: se destacó en Mendoza y se hace lugar a nivel nacional

Y entre esos muchos, el que encantó a la DT fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que jugó Mavi Pintos (otra de sus conducidas y mano derecha en Las Pumas) por una temporada y desde hace meses que vienen siguiendo a “la Colo”, esperando su decisión.

Según Villalobos faltaba solo detalles de vivienda y traslado, pero lo demás “ya estaba acordado y en febrero comenzábamos la pretemporada. Al equipo de Las Pumas ya había sido comunicado, nos lloramos todo, pero ellas entendieron que era un paso importante para mi. La única condición que les puse a los dirigentes de Gimnasia fue que me esperaran a que Las Pumas terminaran sus torneos, estando a puertas del partido contra Boca Junior, por la Copa Federal”, confió “La Colo”.

Cinco de las 12 profesionales: Barrionuevo, Napolitano, Mavi Pintos que están a la izquierda de la presidenta Marisa Gómez y la entrenadora Silvana Villalobos. Y a la derecha, Blanco y Fontana./Gentileza Prensa Las Pumas

Ese partido fue una tremenda derrota por un 7 a 0 que “no perdimos once contra once. Tengo que decir que no estuvimos a la altura. Las jugadoras de Las Pumas se vieron apabulladas por todo lo que significó llegar al predio de AFA, ver los micros de los equipos de Primera, los camarines, las canchas, la forma de jugar en otro nivel. A todo eso lo vieron como inalcanzable. Incluso, muchas de ellas no habían viajado nunca”, describió Villalobos.

Y agregó: ”Porque yo sé lo que pueden dar mis jugadoras y en ese partido, salvo tres, Mavi (Pinto) Silvana Pereyra y Tamara Vargas que lo dieron todo, las demás no jugaron nada, no reaccionaron. Perdimos desde lo mental, porque futbolísticamente estamos ahí. Lo sé. Y ahí me cayó la ficha”.

Documental de Banini: Silvana Villalobos fue fundamental en su formación.

Un paso atrás al profesionalismo

“Por esa derrota, y de la forma en que se habían dado las cosas, después de cenar nos juntamos con Mavi y nos prometimos ‘no dejar a Las Pumas’. Porque entendimos que si nos íbamos se desmoronaba todo. Y queríamos una revancha, porque de ganar el partido contra Godoy Cruz este sábado, nos tenemos que preparar para el Federal del próximo semestre. Pero en esta especie de revancha, ya iremos con otra cabeza”, aseguró la entrenadora.

Con Gimnasia “agradecidísima por todo, por la espera, por prestarme a la arquera, por recibirnos siempre con respeto y cordialidad, por creer en nosotras, y sobre todo por entendernos. Ellos nos dijeron que siempre estarán esperando. Y bueno, éste no es el momento. Será el próximo”.

-¿Profesionalmente no te favorecía?

Festejo de Las Pumas Foto: Festejo de Las Pumas

-Sí, pero acá primó otra cosa. No fue “la oportunidad de la ‘Colo’ o de Mavi”, porque ella también recibió una tentadora oferta de SAT, fue una decisión netamente de amor, de identidad y sobre todo de que Las Pumas sigan existiendo. La camiseta pudo más que cualquier cosa. No nos importa la plata, nos importa estar en Las Pumas e ir por más con este equipo.

La decisión la terminó de redondear Estefanía Banini

Así es. El mensaje en un video que Estefanía Banini envió para las integrantes del equipo luego de caer por goleada ante Boca, fue determinante en la decisión de no ir a Gimnasia y quedarse a pelearla con Las Pumas.

Ese sentido de pertenencia latente en la jugadora de la Selección y del Atlético de Madrid fue lo que terminó de convencer a la entrenadora, que debía seguir formando a jugadoras en su club, en su provincia. E intentar de que Las Pumas accedan a torneos importantes de AFA, sin tener que cambiar su nombre ni vincularse y usar el de otro club afiliado, que por historia lo son por ser equipos de hombres.

Y ante este giro en el fútbol argentino de los últimos años, donde se le apuesta al femenino, Silvana Villalobos busca que Las Pumas puedan acceder al derecho de poder jugar manteniéndose como Las Pumas, club netamente de fútbol femenino. Porque si ya está ligada a la Liga Mendocina, jugó una Copa Federal, entonces vale la lucha para poder acceder a AFA como tal.

Estuvo claro que la derrota con Boca “evidenció la falta de roce en terrenos ajenos, sobre todo de tan alto nivel. Pero creo en que los equipos de Mendoza pueden llegar a alcanzarlos si logramos más partidos contra ellos o intercambiar n una cancha”, dijo.

Y luego contó: “Omar (Sperdutti, presidente de la Liga) nos habló para ir como Maipú a la Primera C. Pero primero quiero buscar la forma de ir como Las Pumas. Él lo sabe, hablé con él. Porque si ‘Chiqui’ Tapia habla de que están ‘impulsando’ o ‘revolucionando’ el fútbol femenino por qué ir representando a un club de equipos de varones y perder nuestra identidad”, sostuvo la técnica tomando en cuenta que el reglamento exige que un equipo masculino debe tener a uno femenino para participar en torneos internacionales. Es una norma que favorece al masculino y no al femenino en su totalidad. “La única llegada que tenemos desde lo inmediato es a través de la Liga, que espero nos ayude” concluyó.

Las Pumas definen un nuevo título liguero contra Godoy Cruz

Las Pumas y Godoy Cruz se enfrentan esta tarde por la final del Campeonato de la Liga Mendocina, en el estadio de Gutiérrez Sport Club, a partir de las 20.

Ambos elencos llegaron a esta instancia decisiva después de vencer en respectivos partidos de semifinal. Las de Villalobos ganaron a Amuf por 4-1 y las Tombinas golearon a Independiente por 4-0.