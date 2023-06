Este miércoles 14 de junio, la ex esposa de Cacho Garay, declaró ante la prensa luego de salir de una audiencia por la causa que tiene imputado al humorista mendocino y a Sandra Astudiilo Staffolani, una empleada legislativa por presuntos abusos sexuales. Verónica Macías habló con los medios y realizó fuertes acusaciones contra el mendocino. Al finalizar la conversación, se desmayó.

La ex esposa de Cacho Garay declaró ante la prensa y se desmayó: “yo no cuento cuentos, digo la verdad” Foto: canal 9

“Yo no cuento cuentos, digo la verdad”, expresó con bronca Verónica Macías ante los medios mendocinos. A lo cual agregó que su único interés es que la Justicia la escuche y dijo que esto es demasiado doloroso para ella.

Las declaraciones de Verónica Macías ante la prensa

La ex esposa de Garay se refirió a la empleada legislativa, Sandra Astudillo, quien habría sido cómplice de reiterados de abusos sexuales. “Es una mentirosa, asquerosa, ojalá se pudra en la cárcel. Ella y el cerdo ese”, dijo Macías, haciendo referencia a Astudillo y al humorista.

“Sino hacía lo que él me decía me castigaba. Me obligó a cambiar mi cuerpo, a alejarme de mi familia. Esta denuncia él la tomó como una traición”, dijo Verónica.

En un momento mientras hacía las declaraciones ante los medios, intentó mostrar en vivo la línea telefónica, que según el acuerdo con la defensa de Garay había sido dado de baja, demostrando que sigue funcionando y puede enviar y recibir mensajes de Whatsapp. “Hablé Cacho Garay, cagate”, finalizó la exposición Macías y se descompensó.