Cacho Garay: denunciado por violencia de género y aprehendido por tenencia de armas de fuego

El humorista Cacho Garay fue aprehendido en Mendoza por tenencia de armas las cuales no estaban declaradas, además, contaba con una denuncia de su esposa, Verónica “Bamby” Macías por violencia de género, luego de una pelea que los involucró en un hotel de Córdoba.

Verónica “Bamby” Macías y Cacho Garay.

En el domicilio de Cacho Garay ubicado en Luján de Cuyo (calle 20 de Septiembre), según fuetes policiales, encontraron diferentes armas de fuego: 2 escopetas, 2 fusiles y una pistola de gas comprimido, cuya tenencia no estaría autorizada.

Garay fue trasladado a una comisaría donde declaró y habría presentado la documentación de las armas secuestradas en el allanamiento. El humorista está a disposición del fiscal Daniel Carniello.

Cacho Garay fue aprehendido por tenencia de armas, y luego publicó en las redes un mensaje. Foto: Mendoza

El abogado de la denunciante, José Manuel Fitz, confirmó en medios televisivos de Buenos Aires que “ella decidió recurrir a la Justicia” luego de una pelea con Garay en un hotel durante el fin de semana, en la que debió intervenir la seguridad del lugar.

La denuncia de Verónica “Bamby” Macías (esposa de Garay) confirma que sufrió violencia física, económica y sexual por parte de su esposo desde hace años.

“El agresor tiene que ser excluido del hogar y eso no se está cumpliendo. Ella económicamente está desamparada, físicamente no puede ingresar a su hogar y psicológicamente no puede hablar”, declaró en los medios el abogado de Macías. Verónica Macías llevaba una relación de 13 años con cacho Garay.

Garay “Mi verdad me mantiene con la conciencia cristalina”

Cacho Garay publicó en su cuenta de Facebook: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”, además agradeció el apoyo de los amigos.