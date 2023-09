Got Talent Argentina:”No pude”, dijo la mendocina cuyo nervios la boicotearon

Otra mendocina se subió al escenario de Got Talent Argentina pero no corrió con la fortuna de pasar a la siguiente ronda. Si bien apenas subió, y al presentarse ante el jurado, dijo que estaba feliz y contenta por estar allí, cuando empezó su audición no pudo continuar.

María Celeste Chacón acompañada de su guitarra y con un look muy particular llamó la atención del jurado sosteniendo que estaba feliz y muy contenta de estar allí. Confesó que el canto era un hobby que comenzó desde muy chica, pero que lo había dejado por el estudio y por la maternidad.

Celeste, quien trabaja como personal de salud en un servicio de anestesia pero que también es abogada -según contó-, dijo que poca experiencia tenía sobre un escenario y cuando lo hizo, fue cuando era muy pequeña. Luego en el momento donde tenía que brillar, los nervios la traicionaron.

Arrancó interpretando “Eterno Amor”, de los Manseros Santiagueños, acompañándose con su guitarra. Todo iba bien hasta que una falla le dio pie a Abel Pintos para que presionara el botón rojo. Eso la frenó de inmediato afirmando “no pude”.

La Joaqui y Emir trataron de animarla y tranquilizarla, que sí había podido. Pero la participante, ya bloqueda, no continúo. Y a Flor Peña le argumentó que sintió estrés, que la suma de la gente, las luces y el escenario la habían dado esa sensación. Y se subió a este escenario “por pasión”, confió.

A lo que Abel, le expresó: “A mi me da la impresión de que más que venir a mostrarnos a nosotros lo que podés hacer, viniste hasta acá a demostrarte a vos misma que tenés ganas de hacer esto. De subirte al escenario, tocar y cantar para otra gente. Y empezar de salir de ese espacio de desconexión para darle más especio y energía a tu vida. Lo cual es bellísimo y te deseamos lo mejor para que eso suceda. Y este certamen no es para eso pero ojalá que te haya servido a vos”.

Lo que debió retirarse con la desazón y la frustración por no haber podido dar lucha a su sueño.