Un dúo de mendocinos, que se hacen llamar Jóvenes del folklore, subió al escenario de Got Talent Argentina para probar su destreza con la guitarra. Y si bien el público y Flor Peña quedaron cautivados, los otros jueces dudaron y estuvieron a punto de eliminarlos.

Pablo Ballesteros y Sergio Gómez vivieron momentos de tensión durante la noche del martes 5, cuando recibieron tres cruces de cuatro y ya dieron su participación en el show por finalizada. Ambos se presentaron a la audición para enseñarles sus habilidades con la guitarra.

La dura devolución del jurado de Got Talent a los mendocinos que tocan folklore

“Yo no sé si se notaron los nervios o qué, pero no pude conectar con lo que hicieron hoy”, arrancó diciendo Emir Abdul. El público comenzó a abuchearlo, y el uruguayo respondió: “Y si... es llega o no llega, como el colectivo a la parada”.

La Joaqui fue la siguiente en hablar: “A mi sí me llegó, me parece espectacular lo que hacen, sólo que yo tal vez le daría versatilidad a la presentación, a veces se vuelve muy repetitiva y no se llegan a lucir las cosas increíbles que hacen”.

Se dirigió a uno de los artistas, que fue el protagonista del show, y le comentó que “todo lo que hace es muy difícil, prolijo y espectacular”. De este modo, le aconsejó hacer una performance más dinámica.

Abel Pintos fue el primero en tocar el botón rojo: “A mi también me da pena porque yo estoy seguro que no es lo mejor que vos podes hacer, tenes muchas condiciones, pero después de 15 años empieza a tener que ser algo importante saber autoproducirse”.

Dos mendocinos estuvieron a punto de no entrar a Got Talent Argentina, pero el jurado cambió de opinión. Foto: Captura de video

“Vi muchas veces esta rutina, algunas mejor hechas y otras no tanto; me parece que no fue acertada la elección de este tipo de performance. Esto no le hace justicia a lo que vos seguramente sabes hacer”, añadió el reconocido cantante.

Flor Peña, por su parte, fue mucho más optimista con su devolución: “A mi me pareció muy efectivo lo que ustedes hicieron. A mi me parece que la música es una energía, que a veces llega y a veces no. Lo que ustedes hicieron hoy a mi me gustó”.

El dúo Jóvenes del folclore tuvo otra oportunidad en Got Talent Argentina 2023

A pesar de que el panorama para estos artistas no era bueno, la primera en cambiar su votación fue La Joaqui. Si bien insistió en que la presentación era repetitiva y se volvía a los mismos acordes constantemente, pero también reconoció en que habían aspectos que no estuvo evaluando y que le juegan a favor.

El siguiente en modificar su decisión fue Pintos. “Espero que seas capaz de curarte de espanto, porque es difícil que pasen estas cosas, pero por algo pasan. Para mí es un sí”, sentenció, mientras la audiencia y Peña festejaron con alegría.