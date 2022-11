Estudiantes del DAD rompieron la fuente de las agudas danzantes de la plaza más grande de Mendoza

Los alumnos del colegio de la UNCuyo, DAD, realizaron la tradicional “Bajada” a la Plaza Independencia luego de cerrar un nuevo año académico. Pero esta vez, ocasionando daños en la fuente de las aguas danzantes del espacio verde más grande que tiene la Ciudad de Mendoza.

Los estudiantes bajaron desde su colegio, ubicado en Calle San Francisco de Asís en el Parque General San Martín, siguiendo por Av. Del Libertador, Emilio Civit y finalizar en la Plaza Independencia. Allí los jóvenes se metieron al espejo de agua y, según el registro desde la Municipalidad de la Capital, rompieron “fueron 20 picos (de 900), un filtro, una bobina, cables de sonidos rotos y evaluando los daños pero calculamos que rondará el 1,5 millón de pesos”, confió a Radio Nihuil, Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano de Capital.

Alumnos de una secundaria de Ciudad causaron daños en la fuente de la plaza Independencia. / Foto: Mariana Villa

Hubo dos eventos “el viernes al medio día y otro a la tarde. Allí los chicos del colegio DAD bajaron a la plaza y se metieron a la fuente ocasionando algunos desmanes y destrozos. Esa fuente fue reinaugurada hace poco con un nuevo juego de aguas danzantes, con nuevos efectos lumínicos y esta nueva infraestructuras se vio dañada”, sostuvo el dirigente municipal.

Y agregó: “Esta plaza, con este nuevo efecto se convirtió en un hito turístico para la Ciudad de Mendoza pero es de todos los Mendocinos. Lamentablemente esto nos va a ocasionar que esté cerrada por unos 15 días para realizar las reparaciones”, dijo Filice.

Escuela será multada

Al ser un Patrimonio al que todo mendocino debemos respetar, desde la Municipalidad ya confirmaron multa para los responsables. Según confió el secretario de Desarrollo Urbano de Ciudad, “desde la Muni se pusieron multas por los daños de la plaza y por el mal uso del espacio público que se enmarca en el código de convivencia y por haber cortado el tránsito cuando venían bajando”.

“No tenemos nada en contra de que se manifiesten pero dentro del cuidado del espacio público. Desde el municipio entendemos que deberían haberlo hecho dentro del código de convivencia, resguardando todo el patrimonio de todos los ciudadanos y el cuidando el espacio público”, concluyó el funcionario de Capital.

Desde el DAD cuáles son los argumentos y cómo se responsabiliza

Como formadores, la el colegio secundario dependiente de la UNCuyo, DAD, asumió su responsabilidad. “No miramos para otro lado”, afirmó a Mendoza Post la directora Nora Marlia.

“No es una actividad que organiza ni propicia la escuela y se realiza fuera del horario de clases. Pero de todos modos, nuestro establecimiento se responsabiliza, porque estos hechos después repercuten en el colegio y porque estamos preocupados en la formación integral de los estudiantes. No miramos para el otro lado. Desde el inicio del ciclo lectivo tenemos talleres con instancias de reflexión”, indicó la autoridad de la institución educativa, quien luego agregó que estos talleres se volverán a abrir este lunes porque “entendimiento de que no podemos dejar pasar este hecho social”.

Nora Marlia, directora del DAD. Foto: Web

Y luego indicó: “Desde jurídica me dijeron que iban a individualizar quienes habían sido los que realizaron los supuestos disturbios o destrozos y que iban a sancionarlos de manera privada”.

Por último Marlia reconoció un punto ciego en el control de sus alumnos. “Por supuesto que nosotros tenemos que enfocarnos en que estos chicos, más allá del rito, tengan responsabilidad ciudadana. Pero la verdad es que en los últimos 14 años, nunca se pudo evitar que se metieran en la fuente”, finalizó.