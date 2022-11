Según un estudio Mendoza es la ciudad más barata para comprar un departamento en el país

Un estudio difundido por el sitio web Zonaprop reveló las ciudades más baratas de la Argentina para adquirir un departamento. La investigación ubico a Mendoza como una de las regiones más económicas seguida por Córdoba y Rosario. Mientras que Capital Federal se encuentra con los precios más elevados del sector inmobiliario.

A su vez la investigación difundida también reveló el precio de los alquileres en el país. En este caso, la ciudad de Córdoba lidera el ranking, seguida por Mendoza y Rosario entre las más baratas para alquilar.

Cuánto vale un departamento en Mendoza y en otras ciudades de la Argentina

Según el estudio, el metro cuadrado en la ciudad del vino vale US$ 1.057. De esta forma, una unidad media de dos ambientes y 50 m2 cuesta US$ 56.600 y una típica de tres ambientes y 70 m2 se compra por US$ 76.600.

En un segundo lugar se encuentra la capital de Córdoba como una de las más accesibles para comprar un inmueble de este tipo: el precio medio del metro cuadrado de una propiedad en venta se ubica en US$ 1.127. Asimismo, una unidad media de dos ambientes y 50 m2 cuesta US$ 58.719, mientras que un departamento de tres ambientes y 70 m2 alcanza los US$ 83.504.

Por su parte, la ciudad de Rosario se encuentra en el tercer puesto de la clasificación de precios de venta. Actualmente, el costo promedio del metro cuadrado es de 1.518 dólares. Allí una propiedad de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de 77.670 dólares, mientras que una de tres ambientes y 70 m2 comprende los 114.430 dólares.

En tanto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que tiene el valor más elevado a la hora de adquirir un departamento: el metro cuadrado tiene un precio promedio de 2.222 dólares. Así, una unidad de dos ambientes y 50 m2 cuesta 116.307 dólares y una de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor medio de 163.740 dólares.

Por qué Mendoza es más barata en el sector inmobiliario

En otra investigación de ZonaProp explicaron los motivos del por qué el precio de los inmuebles es más barato en Mendoza.

Según los datos brindado, el mercado viene con una desaceleración de sus precios desde el 2018. Desde entonces la baja alcanza el 28%, con una caída del 5% en lo que va del año.

Entre los problemas que destacaron afirmaron que los precios altos en referencia al contexto actual son una dificultad, ya que “Para poder cerrar operaciones va a ser necesario retasar los inmuebles, ya que la mayoría de las unidades están sobrevalorados, con precios desactualizados”, explicó Federico Zanfagnini, dueño de la inmobiliaria homónima que opera en Mendoza.

Además, otro problema que tiene que atravesar el mercado de bienes raíces en Mendoza es “La inestabilidad del dólar que impacta de lleno en el sector inmobiliario y el desdoblamiento cambiario hace que cada vez que la divisa estadounidense se dispara, se paralice el mercado de compra-venta”, define.